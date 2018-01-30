Еврокомиссар Йоханнес Хан прибыл в Беларусь: какие темы обсудят

30 января с визитом в нашу страну прибывает Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан. Во время визита планируется ряд встреч, где пойдет речь о взаимоотношении Беларуси и ЕС.

Новости Беларуси. Углубление отношений между ЕС и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время общения с европейским комиссаром речь пойдет об укреплении политического диалога по линии Беларусь-ЕС. Предстоит также обсудить и другие аспекты отношений, которые представляют взаимный интерес. В их числе торгово-экономические и инвестиционные возможности.

Предыдущий визит в Беларусь Йоханнес Хан совершил в 2015 году. Накануне приезда в Минск еврочиновник заявил, что ЕС и Беларусь за последнее время значительно расширили свое сотрудничество.