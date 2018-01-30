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Еврокомиссар Йоханнес Хан прибыл в Беларусь: какие темы обсудят

30 января 2018 08:58
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Новости Беларуси. Углубление отношений между ЕС и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 января с визитом в нашу страну прибывает Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан. Во время визита планируется ряд встреч, где пойдет речь о взаимоотношении  Беларуси и ЕС.

Еврокомиссар Йоханнес Хан прибыл в Беларусь: какие темы обсудят-1

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
У рамках вiзiту плануецца сустрэча з кiраўнiцтвам урада i Мiнiстэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Будуць абмеркаваны актуальныя пытаннi ўзаемадзеяння Беларусi i ЕС, у тым лiку перспектывы развiцця гандлёва-эканамiчнага i iнвестыцыйнага супрацоўнiцтва, узаемадзеяння ў сферы міжнароднай тэхнічная дапамогі, умацаванне палiтычнага дыялогу па лініі Беларусь-ЕС.

Еврокомиссар Йоханнес Хан прибыл в Беларусь: какие темы обсудят-4

Во время общения с европейским комиссаром речь пойдет об укреплении политического диалога по линии Беларусь-ЕС. Предстоит также обсудить и другие аспекты отношений, которые представляют взаимный интерес. В их числе торгово-экономические и инвестиционные возможности.

Предыдущий визит в Беларусь Йоханнес Хан совершил в 2015 году. Накануне приезда в Минск еврочиновник заявил, что ЕС и Беларусь за последнее время значительно расширили свое сотрудничество.

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт # Дмитрий Мирончик

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