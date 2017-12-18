Лукашенко: некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, как бывший прокурор, хотя бывших, говорят, не бывает. Навыки у вас прокурорские всегда будут, и ныне руководитель следственного подразделения, ваши, в том числе личные впечатления, в связи с этой реформой. Второе – ситуация в самом Следственном комитете, особенно в связи с оптимизацией: как она проходит у вас, закончили ли мы тот этап, о котором договаривались по оптимизации и ряд уголовных дел, которые находятся на контроле у Президента. В том числе, которые получили наибольший общественный резонанс: как они расследуются, закончены ли расследования, какие сложности и трудности в процессе расследования этих дел были обнаружены или появились. Ну, и, буквально в двух словах, потому что по итогам этого года я планирую послушать отчеты всех силовых структур, некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года, в том числе Минобороны, поэтому вкратце, какова ситуация в стране вообще с позиций Следственного комитета с преступностью.

Иван Носкевич доложил, что преступность в Беларуси за 11 месяцев снизилась приблизительно на 7,5 %, на столько же меньше стала и сама нагрузка в Следственном комитете.