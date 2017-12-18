Лукашенко: некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года

Новости Беларуси. Преступность снижается, раскрываемость растет, внедрение цифровых технологий приобретает все большую актуальность. Президент принял с докладом председателя Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Преступность снижается, раскрываемость растет, внедрение цифровых технологий приобретает все большую актуальность. Президент принял с докладом председателя Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поинтересовался результатами работы органов после реформирования, нынешним положением дел, оптимизацией структуры и результатами следствия по громким уголовным делам. С начала 2017 года в Беларуси раскрыто более 70 % всех преступлений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, как бывший прокурор, хотя бывших, говорят, не бывает. Навыки у вас прокурорские всегда будут, и ныне руководитель следственного подразделения, ваши, в том числе личные впечатления, в связи с этой реформой. Второе – ситуация в самом Следственном комитете, особенно в связи с оптимизацией: как она проходит у вас, закончили ли мы тот этап, о котором договаривались по оптимизации и ряд уголовных дел, которые находятся на контроле у Президента. В том числе, которые получили наибольший общественный резонанс: как они расследуются, закончены ли расследования, какие сложности и трудности в процессе расследования этих дел были обнаружены или появились. Ну, и, буквально в двух словах, потому что по итогам этого года я планирую послушать отчеты всех силовых структур, некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года, в том числе Минобороны, поэтому вкратце, какова ситуация в стране вообще с позиций Следственного комитета с преступностью.
Иван Носкевич доложил, что преступность в Беларуси за 11 месяцев снизилась приблизительно на 7,5 %, на столько же меньше стала и сама нагрузка в Следственном комитете.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Снижение преступности произошло по таким актуальным составам как управление транспортным средством повторно в состоянии опьянения либо же совершение преступлений наркотической направленности. Поскольку именно в этих двух направлениях в последние годы принимались наиболее значимые управленческие решения, в том числе на уровне руководства страны.
Снижать нагрузку на сотрудников позволяет и внедрение цифровых технологий. Сейчас комитет работает над созданием собственной единой автоматизированный системы. Процесс планируют завершить в ближайшие несколько лет. Она включает в себя электронное уголовное дело, позаимствованные в международной практике элементы, а также собственные идеи.
Председатель комитета особо отметил сотрудничество с зарубежными коллегами. В течение 2017 года состоялось несколько рабочих встреч и обмен визитами с партнерами из разных стран, установлены и новые контакты. Благодаря такому сотрудничеству, например, была пресечена деятельность международной киберпреступной группировки, в состав которой входил гражданин Беларуси.