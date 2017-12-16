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В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России

16 декабря 2017 12:36
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Новости Беларуси. Российский Брянск сегодня стал местом встречи союзных парламентариев. Здесь проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-1

Один из главных и самых непростых вопросов: как сблизить законодательства двух стран. Ведь, то, что давно прописано в документах, на деле работает не всегда. Речь о равных правах белорусов и россиян в медицине, социальной защите или образовании.  

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-3

В поле зрения российских и белорусских парламентариев также проект союзного бюджета-2018. 

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-5

Участникам сессии необходимо решить: куда направить почти 7 миллиардов российских рублей. На эти деньги  претендуют  12 совместных программ. 

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-7

Ольга Политико, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Активизируется процесс разработки концепций новых союзных программ, которые потребуют новые средства. Хочу подчеркнуть, что в абсолютных цифрах взнос и России, и Беларуси на протяжении ряда лет не менялся, хотя инфляционные процессы идут в двух странах. Да, они замедляются, но имеют место быть, а в абсолютных цифрах – цифры остались неизменными.    

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-9

Сегодня же стало известно, что Форум регионов Беларуси и России в предстоящем году планируется финансировать из союзного бюджета. 

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-11

Его примет Могилев в конце сентября. Также при Парламентском собрании решено создать белорусско-российскую Молодежную палату. Предполагается, что ее участники будут представлять интересы молодых людей и организаций при двух странах.

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-13

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-15

В Брянске проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России-17

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Ольга Политико

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