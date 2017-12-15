Президент Беларуси: «Нынешнее поколение чекистов готово дать адекватный ответ на вызовы времени»

Новости Беларуси. Успешная борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Глава государства 15 декабря отметил эффективную работу органов госбезопасности на торжественном собрании, посвященном 100-летию ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались ветераны службы и те, кто сейчас стоит на страже интересов страны. Среди зарубежных гостей делегации более чем из 20 государств. За минувший век задачи КГБ остаются неизменными – это защита национальной безопасности страны и народа. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы можем утверждать, и это опять же признают как наши друзья, так и оппоненты, что КГБ Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны. Комитет госбезопасности решает сложнейшие задачи по защите политических и экономических интересов Беларуси, оказывает активное противодействие посягательствам на конституционный строй. На качественно новом уровне обеспечивается правительственная связь, при этом она воссоздана белорусскими специалистами на совершенно новой основе. Специфика работы КГБ такова, что далеко не все подробности, к сожалению, вашей деятельности могут стать достоянием общественности. Мы не можем, как на Съезде ученых, говорить о конкретных достижениях, о том, как мы живем сегодня, и самое главное – мы не можем сказать, что мы будем делать завтра. Мы можем это сказать только в общих чертах. Но это не беда, народ судит о наших действиях по результатам, а они есть. Вам есть чем гордиться. Многие операции, без преувеличения, отвечают лучшим образцам оперативного искусства и занесены в учебники, по которым обучается молодое поколение.

Сотрудники органов госбезопасности сумеют не допустить дестабилизации общества, как это было на заре становления суверенной Беларуси. В те смутные годы после развала СССР чаша весов могла качнуться в любую сторону. В этом случае республику, вдобавок к постигшим ее бедам, ждали еще более жуткие социальные потрясения. Но благодаря профессионализму, в том числе силовых структур, специальных служб, нам удалось тогда направить ситуацию в спокойное русло и вплотную заняться насущными хозяйственными вопросами. В результате Беларусь стала подлинно независимым государством, способным самостоятельно решать свою судьбу, вести многовекторную внешнюю политику, совершенствовать национальную экономику.



Источник фото: интернет-портал Президента Республики Беларусь.

История предопределила Беларуси всегда находиться в центре событий европейского и мирового масштаба. В таких непростых условиях становление и развитие белорусской государственности было бы невозможно без эффективной работы силовых структур и их важнейшего компонента – специальных служб. Разведка и контрразведка во все времена были первостепенными государственными задачами. В авангарде сражающихся армий, в стане противника секретные агенты добывали ценнейшие сведения, выявляли шпионов, диверсантов, террористов и предателей. Особенно драматичным оказался XX век, кардинально изменивший судьбы мира. В годы становления Советского Союза чекисты наряду со своими главными обязанностями выполняли множество других жизненно важных функций. Среди них – борьба с голодом, эпидемиями и разрухой, перебоями в работе транспорта, спасение беспризорных детей. Сложнейшую проверку на прочность спецслужбы прошли в годы Второй мировой войны. Сотрудники госбезопасности достойно проявили себя на самых сложных участках и в послевоенное время, которое, к сожалению, не дало столь долгожданной передышки. Так, в годы холодной войны чекисты успешно осуществляли разведывательную работу за границей, боролись с подрывной деятельностью иностранных разведок внутри страны, обеспечивали безопасность руководителей государства. Оставаясь, как правило, за кадром, они действовали также в горячих точках, ликвидировали последствия чернобыльской катастрофы. Чем глубже изучаешь историю, тем больше убеждаешься в том, что ее невозможно разделить на черное и белое, дать однозначные ответы на все вопросы. Вам, нам за прошлое наших спецслужб, чекистов стыдиться незачем. Нет никакой причины. Мы не жили в то время, не знали и сейчас не ощущаем нерв тех времен. А порочить историю легко и просто. Но надо помнить, что история очень сильно платит за ее искажение. Наша армия, наши Вооруженные Силы, наши спецслужбы во все периоды нашей истории с достоинством выполняли свой долг, они были преданы присяге, дисциплине и порядку. Не было бы их – не было бы страны и не было бы нас при всех наших ошибках. С обретением Беларусью независимости органы госбезопасности открыли очередную главу в своей славной летописи, бережно сохранив лучшие традиции предшественников. Сегодня перед нашими спецслужбами стоят новые задачи. Одна из главных – борьба с терроризмом. Мир напоминает разворошенный муравейник. Через границы переправляются толпы беженцев, а под их прикрытием – фанатики, готовые убивать мирных граждан, сеять хаос. В транзитном потоке на территории нашей республики регулярно задерживаются члены международных террористических организаций. Идет также незаконная торговля оружием, которая стремительно расползается по свету. К сожалению, от этого не застрахованы и мы. Нам нужно быть максимально бдительными и ни в коем случае не допустить, чтобы этот арсенал стал проникать через нашу границу.



​​​​​​​Источник фото: интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Многие современные угрозы могут быть преодолены только сообща. КГБ Беларуси развивает практическое взаимодействие со службами десятков стран, прежде всего с нашей Россией, нашими постсоветскими республиками, другими государствами мира. Высокий уровень партнерства позволяет успешно проводить совместные мероприятия. На основании информации наших работников пресечен ряд попыток совершения терактов в России, некоторых европейских государствах, а также в нашей стране. География и интенсивность контактов по линии спецслужб расширяются, и это свидетельствует о признании мировым сообществом важной роли Беларуси в обеспечении региональной, а по отдельным направлениям и глобальной безопасности. Важная задача органов госбезопасности касается и экономического сектора. Все научные секреты, новейшие технологические разработки, стратегические объекты, такие как атомная станция, химические предприятия страны, должны стать предметом пристального внимания органов госбезопасности. Предпринимая решительные действия против экономических преступлений, сотрудники КГБ всегда руководствуются незыблемым принципом: причиняемый ущерб государству должен быть возмещен. Благодаря их работе только за последние три года в бюджет перечислены 250 миллионов рублей. Достигнуты конкретные результаты по вопросам продовольственной безопасности, энергетики, машиностроения и ряда других отраслей. Следует продолжить активную борьбу с коррупцией, всевозможными схемами ухода хозяйствующих субъектов от налогов, выводом денежных средств за рубеж. Опыта в этом деле комитету не занимать. Например, в ходе одной из недавних операций ему удалось пресечь получение крупнейшей в истории страны суммы взяток на 5 миллионов долларов. Причем деньги были арестованы и возвращены в бюджет. В последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось обуздать. И это признают все в мире. Однако о ликвидации негативных явлений еще говорить не приходится. Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны. Важнейшую роль в противостоянии этому злу играют органы госбезопасности. Скажу прямо. Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом. КГБ сегодня является очень динамичной структурой, абсолютно открытой для новых идей. Сплав опыта и инноваций образует тот фундамент, который позволяет нашей спецслужбе совершенствоваться и уверенно смотреть в будущее. При этом главным ее достоянием всегда были и остаются люди, профессионалы с большой буквы, носители уникальных знаний и умений, а также исключительных личных качеств. Нынешнее поколение чекистов, принявшее эстафету у своих отцов и дедов, обладает этими достоинствами сполна и готово дать адекватный ответ на вызовы времени. Действующим сотрудникам органов государственной безопасности доверено многое, даны большие полномочия, но и спрос с них особый. Я всегда от руководства КГБ требовал, требую и буду требовать: ни в коем случае не допустите в своей работе таких ошибок, которые бы сломали судьбы людям, хотя бы одному человеку. За это история нас никогда не простит. Мое отношение к таким негативным явлениям будет чрезвычайным, немедленным. Быть чекистом – это прежде всего быть патриотом, бескорыстно отдавать всего себя своему Отечеству, не рассчитывая на публичное признание. Вы должны помнить, что мы с вами всегда первыми должны прийти на помощь нашим людям, нашим соседям. Мы люди в погонах, нам доверено такое право. И мы его должны исполнить.



Источник фото: интернет-портал Президента Республики Беларусь.