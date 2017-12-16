Какие темы обсудили на 53-ей сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России?

Новости Беларуси. Российский Брянск сегодня стал местом встречи союзных парламентариев. Здесь проходит сессия Парламентского собрания Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из главных и самых непростых вопросов: как сблизить законодательства двух стран. Ведь, то, что давно прописано в документах, на деле работает не всегда.

В поле зрения российских и белорусских парламентариев также проект союзного бюджета-2018.

Виктория Ходосок, СТВ:

Тем для обсуждений у парламентариев двух стран сегодня в Брянской областной немало. Дискуссии, почти в режиме нон-стоп, с самого утра. Союзный бюджет, приоритетные, а главное взаимовыгодные направления в 2018-ом, и новые векторы сотрудничества в абсолютно разных сферах. От разработки инновационных технологий до создания даже совместных предприятий.

Вот пример – два лидера рынка, собственно белорусского – с одной стороны и российского – со второй – объединяются. Новое предприятие по выпуску велосипедов и отдельных деталей к ним, появится в Минске. Между двумя производителями подписано соглашение.

Работа в новом формате станет прибыльнее. Брянск выпускает лучшие в России велосипеды, Минск – двухколесные по выгодной цене.

Через 5-6 лет кооперация составит конкуренцию даже Китаю – мировому лидеру. В свою очередь, возможно даже поможет еще и защитить нам наш же общий рынок.

Александр Начевкин, директор группы компаний ООО «Веломоторс» (Брянск):

В северной и южной Америке, и Евросоюзе фактически нет производства велосипедов. Туда все велосипеды идут китайские. Идут машинокомплектами и там собираются. Существует несправедливость, если мы везем велосипеды в Китай, то платим пошлину 120 % таможенной пошлин, плюс НДС. Если китайцы везут велосипеды в Россию, они платят 2 %. Хотя и мы, и они находимся в ВТО. Это правильно или нет?

Местом встречи союзных парламентариев Брянск выбран не случайно: у Беларуси и России в этом регионе немало совместных проектов. Поэтому, здесь проще решать проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе.

Один из главных и самых непростых вопросов: как сблизить законодательства двух стран. Тема на слуху у многих. То, что давно прописано в документах, на деле работает не всегда.

Речь о равных правах белорусов и россиян в медицине, социальной защите и образовании.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы прекрасно осознаём, что люди судят о Союзном государстве и о нашей работе по тому, насколько они могут воспользоваться здравоохранением, образованием, трудоустроиться и насколько действительно у них идёт реализация равных прав конкретно для каждого человека.

Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Вопросы касались здравоохранения. Потому что, когда финансируется здравоохранение, допустим, у нас в России обязательно за счёт Фонда медицинского страхования, в Беларуси за счёт бюджета – от этого зачастую страдают люди.

В поле зрения российских и белорусских парламентариев – проект союзного бюджета 2018. Другими словами – куда направить почти 7 миллиардов российских рублей. На эти деньги претендуют 12 совместных программ. Одна из них предполагает совершенно инновационный подход к сельскому хозяйству.

В его основе: новая система распределения кормов: у каждого животного он будет свой, индивидуальный, включая необходимые только ему добавки. В эффекте такого подхода ученые не сомневаются.

Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике:

В Беларуси наработаны хорошие предложения и хорошие есть идеи по развитию производства высокоэффективного оборудования. Кооперация позволит в определённой степени улучшить ситуацию с производством ценных пород рыб и пушнины, что никому не является лишним.