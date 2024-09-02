Лукашенко поздравил президента Вьетнама с Днём независимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Народы Беларуси и Вьетнама помнят, насколько большую цену заплатили наши предки, чтобы нынешнее и будущие поколения жили на своей земле, свободной и безопасной. В сегодняшних непростых условиях как никогда необходимы солидарность, поддержка и доверие между странами для защиты и сохранения самобытности, национального суверенитета и независимости, эффективного ответа на внешние вызовы. Именно такой подход к развитию политического диалога демонстрируют Минск и Ханой, что создает твердую, надежную основу для успешного расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.