Наблюдатель из Грузии: чувствуется предвзятое отношение со стороны европейских стран

В предвзятости ЕС к избирательной кампании в Беларуси чувствуется политический заказ. Так называемые западные эксперты никогда не были согласны с выбором белорусов. Ведь они его делают, исходя из собственных интересов и предпочтений, а не под диктовку «сильных мира сего». Вместо того чтобы навязывать свои модели и делать субъективные выводы, нужно слушать и понимать голос народа. На это обратил внимание международный наблюдатель из Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темур Пипия, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Грузия):

Мы не удивляемся. Я из Грузии. Мы проводили полтора месяца назад выборы парламентские, очень важные выборы. Все демократично, прозрачно прошло на этих выборах. И как раз чувствовалось предвзятое отношение со стороны международных, именно с европейских стран. Поэтому неудивительно, мы это проходили. И неудивительно, что также предвзято европейцы относятся к выборам в Беларуси.

Муса Гасымлы, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Азербайджан):

Беларусь для нас – дружеская страна. И народ дружеский. А выборы, я вам скажу, мы наблюдали, организованы великолепно. Созданы все условия.