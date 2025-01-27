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Кубраков поблагодарил сотрудников ОВД и военных за обеспечение безопасности на выборах Президента

27 января 2025 11:46
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Таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси еще не было. Злостных правонарушений, каких-либо эксцессов или жалоб от граждан в основной день голосования не зафиксировано. Вопросу безопасности было уделено особое внимание. Уже с 20 января силы МВД перешли на усиленный режим несения службы.

Кубраков поблагодарил сотрудников ОВД и военных за обеспечение безопасности на выборах Президента-2

Под круглосуточную охрану взяли каждый избирательный участок. Предварительно обследовали, оборудовали системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. Помощь сотрудникам милиции оказывали добровольные дружины, ветераны ОВД и курсанты. Сработали в тесной связке, – отметил министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании, где подвели итоги обеспечения охраны порядка. Министр поблагодарил коллег за качественное исполнение обязанностей.

Кубраков поблагодарил сотрудников ОВД и военных за обеспечение безопасности на выборах Президента-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Избирательная кампания прошла спокойно. Это отмечают и граждане Республики Беларусь, и международные наблюдатели. Поэтому хочу поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск за качественное исполнение своих служебных обязанностей как при подготовке к электоральной кампании, так и при обеспечении охраны общественного порядка на досрочном голосовании и в основной день.

Несмотря на то, что выборы прошли в четком соответствии с законодательством, спокойно и без инцидентов, расслабляться рано. МВД продолжает держать ситуацию в стране под контролем подчеркнул Иван Кубраков.

# Выборы # Выборы в Беларуси # Милиция Беларуси # Иван Кубраков

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