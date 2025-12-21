Лукашенко на саммите ЕАЭС: давайте вернёмся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали!

Повестка узкого состава – это пять вопросов. Подходы к работе с основными партнерами стран ЕАЭС, развитие электронной торговли на евразийском пространстве. Предварительно было известно – эти документы будут подписаны. Решение подписать при учете белорусской позиции – такая ремарка касается утверждения бюджета. Самый обсуждаемый вопрос инициирован нашим концерном «Белнефтехим». Речь про формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Александр Лукашенко:

То, что мы задумали в 2014 году, мы от этого постепенно или отходим, или замусоливаем те или иные вопросы. Их надо решать. Если так, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали. Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию. В этом суть нашего союза.

Этот акт даже не планировали подписывать. Точно не сегодня. Вопрос самый чувствительный и, что называется, регламентирующий доминирование крупнейшей державы мира в нашем макрорегионе. Это козырь России.