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Зачем Литва убила Клайпедский порт? Ответил политолог Йохан Бекман

21 декабря 2025 19:25
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:
Зачем Литва убила Клайпедский порт? По сути, курицу, которая несла золотые яйца.

Зачем Литва убила Клайпедский порт? Ответил политолог Йохан Бекман-2

Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук, доцент университета г. Хельсинки:
Я считаю, что готовятся они, конечно, к ЧП. То есть они сейчас милитаризируют Европу, Евросоюз и НАТО полным ходом, развивают новую милитаризированную идеологию, мир без России и так далее. Но они потом введут ЧП. Что это означает? Это означает военную экономику. То есть уже ничего не нужно для нормальной жизни, а действует уже военная экономика везде. Нормальной экономики уже не будет в этих странах в ближайшее время, и они вообще не сосредоточены на развитии нормальной экономики.

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# Международная политика

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