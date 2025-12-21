Зачем Литва убила Клайпедский порт? Ответил политолог Йохан Бекман

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Зачем Литва убила Клайпедский порт? По сути, курицу, которая несла золотые яйца.
Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук, доцент университета г. Хельсинки:
Я считаю, что готовятся они, конечно, к ЧП. То есть они сейчас милитаризируют Европу, Евросоюз и НАТО полным ходом, развивают новую милитаризированную идеологию, мир без России и так далее. Но они потом введут ЧП. Что это означает? Это означает военную экономику. То есть уже ничего не нужно для нормальной жизни, а действует уже военная экономика везде. Нормальной экономики уже не будет в этих странах в ближайшее время, и они вообще не сосредоточены на развитии нормальной экономики.
Читайте также:
Как Прибалтика может отнестись к решению США по отмене санкций на белорусский калий? Обсудили эксперты
«Поляки сами не потянут» – Стариков прокомментировал заявление Польши о строительстве своей АЭС
Политолог: закрытие границы с Беларусью – это совершенная дурость и глупость!