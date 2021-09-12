Лукашенко: если американцы на «Запад-2021» специально не приехали – мелкотравчатая, безумная позиция

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Но мы пригласили вместе с россиянами всех, кто должен был посмотреть и кто желал посмотреть эти учения – пожалуйста. Но вы не переживайте. Их здесь не было, но они все видели. Слушайте, это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. Американцы – они все видели.

А то, что они (если специально) не приехали – ну, это такое мелкотравчество, мелкотравчатая позиция, безумная позиция. Мы же, люди военные, понимаем, что они рассматривают из космоса все, каждый квадратный метр просмотрели. Они знают замысел, мы его не скрываем. Мы говорим о численности, о привлекаемых войсках к нам из Российской Федерации. Наших много там отрабатывают. Вот, «Полонезов» пуски были: 2 метра от цели и 4 метра. Такого не было.