Лукашенко: «Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем»

Беларусь и Иран выдерживают внешнее давление, которое оказывается на них, и развивают сотрудничество. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям двух стран уже более 30 лет. За это время партнеры смогли не только выстроить экономическое взаимодействие, но и достигнуть высоких политических контактов. Белорусский лидер трижды посещал Иран, крайний раз в марте 2023-го. Тогда в ходе визита стороны подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года.

За последние несколько лет белорусско-иранские отношения продемонстрировали настоящий прорыв, об этом свидетельствуют цифры товарооборота. Если еще в 2021-м он составлял чуть больше 33 миллионов долларов, то уже по итогам прошлого года вырос почти в 3,5 раза. Страны наторговали на без малого 110 миллионов долларов.

Такое активное экономическое сотрудничество стороны намерены развивать и дальше. Тем более, что обеим странам хорошо известно, что такое санкции. Иран больше 40 лет живет под ограничениями. Тегерану, как и Минску, удалось приспособиться к санкционной жизни, наладить импортозамещение и переориентировать рынки.