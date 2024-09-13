Лукашенко: «Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем»
Беларусь и Иран выдерживают внешнее давление, которое оказывается на них, и развивают сотрудничество. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломатическим отношениям двух стран уже более 30 лет. За это время партнеры смогли не только выстроить экономическое взаимодействие, но и достигнуть высоких политических контактов. Белорусский лидер трижды посещал Иран, крайний раз в марте 2023-го. Тогда в ходе визита стороны подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года.
За последние несколько лет белорусско-иранские отношения продемонстрировали настоящий прорыв, об этом свидетельствуют цифры товарооборота. Если еще в 2021-м он составлял чуть больше 33 миллионов долларов, то уже по итогам прошлого года вырос почти в 3,5 раза. Страны наторговали на без малого 110 миллионов долларов.
Такое активное экономическое сотрудничество стороны намерены развивать и дальше. Тем более, что обеим странам хорошо известно, что такое санкции. Иран больше 40 лет живет под ограничениями. Тегерану, как и Минску, удалось приспособиться к санкционной жизни, наладить импортозамещение и переориентировать рынки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время приехать в Беларусь и познакомиться с современной Беларусью сегодняшнего дня. Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, люди опытные, идет информационное противоборство. Может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем.
В этой сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. Но, согласитесь, что безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. Потому что это основа, фундамент наших действий, взаимоотношений.
В развитие разговора белорусский лидер пригласил президента Ирана посетить Беларусь. Летом этого года в стране избрали нового лидера Масуда Пезешкиана. Александр Лукашенко отметил, что необходимо будет серьезно подготовиться по всем направлениям ко встрече на высшем уровне.