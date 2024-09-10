Лукашенко – беглым: приходите бороться на выборы – без улиц, без пулемётов и без санкций

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развели кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы Президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию, обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них – это получить гранты, деньги. Приходите бороться на президентских выборах. Без улиц, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так заботитесь о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов. Давайте санкции, давайте душить, хай яны падохнуць. У нас все это есть.