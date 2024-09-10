«Уже пытаются раскачивать». Лукашенко о предстоящих выборах в Беларуси

Звучала на совещании и тема, на которой всячески сейчас пытаются хайповать, – дата выборов. Внимание на ней заострил сам Президент, а в разговоре с журналистами Игорь Карпенко дополнил, что сейчас предлагается четыре возможные даты выборов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования и периода, на который ляжет электоральная нагрузка. Поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы, в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию. Обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них – это получить гранты, деньги.

Что касается оппонентов, которые так яро проявляют свою псевдозаботу о Беларуси и хотят «перевернуть страну», им надо приходить и бороться на президентских выборах без улицы, пулеметов, автоматов и без санкций, отметил Александр Лукашенко.