Прямой эфир

«Уже пытаются раскачивать». Лукашенко о предстоящих выборах в Беларуси

10 сентября 2024 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: о ценах люди судят не по статистике, а по своему кошельку. Подробнее.

Звучала на совещании и тема, на которой всячески сейчас пытаются хайповать, – дата выборов. Внимание на ней заострил сам Президент, а в разговоре с журналистами Игорь Карпенко дополнил, что сейчас предлагается четыре возможные даты выборов.

«Уже пытаются раскачивать». Лукашенко о предстоящих выборах в Беларуси -2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования и периода, на который ляжет электоральная нагрузка. Поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы, в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию. Обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них – это получить гранты, деньги.

Что касается оппонентов, которые так яро проявляют свою псевдозаботу о Беларуси и хотят «перевернуть страну», им надо приходить и бороться на президентских выборах без улицы, пулеметов, автоматов и без санкций, отметил Александр Лукашенко.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
О чём писали в 90-е и что изменилось за 30 лет? Книгу «Суперпозиция. Параллельные миры» презентовали в Минске
10 сентября 2024 13:40

О чём писали в 90-е и что изменилось за 30 лет? Книгу «Суперпозиция. Параллельные миры» презентовали в Минске

В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД
10 сентября 2024 13:35

В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД

Опрос: поем с минчанами любимые песни
10 сентября 2024 13:33

Опрос: поем с минчанами любимые песни