Прямой эфир

Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

10 сентября 2024 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На укрепление межпарламентского сотрудничества нацелены Беларусь и Сербия. Диалог между законодателями – важный инструмент, база для выстраивания крепких связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества-2

Речь идет о различных сферах: от экономики до образования и культуры. Актуальные направления для дальнейшего взаимодействия обсудили во время встречи заместителя председателя Палаты представителей Вадима Ипатова с вице-спикером парламента Республики Сербия.

Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества-4

Йован Янчич, вице-спикер парламента Сербии:
Мы должны идентифицировать наши отношения и развивать их гораздо больше, чем есть на сегодняшний день. Особенно сегодня, когда Беларусь находится под большим давлением. Мы отлично понимаем, что это такое, когда Запад начинает компанию против одного государства.

Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества-6

Дипломатическим отношениям Беларуси и Сербии в этом году 30 лет. Обе страны прошли серьезный путь к своей независимости и суверенитету. Сербы ценят поддержку, которую белорусское государство оказывало в тяжелые времена.

# Беларусь-Сербия

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения
09 сентября 2024 18:04

Нужно ли законодательно ограничить информацию, которая может дестабилизировать общество? Мнения

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире
09 сентября 2024 17:45

Ревенко: благодаря той политике, которую выстраивает наш Президент, мы живём в мире

В Украине на сегодня условий к нападению на Беларусь нет – Тищенко
09 сентября 2024 16:44

В Украине на сегодня условий к нападению на Беларусь нет – Тищенко