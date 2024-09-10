Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

На укрепление межпарламентского сотрудничества нацелены Беларусь и Сербия. Диалог между законодателями – важный инструмент, база для выстраивания крепких связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На укрепление межпарламентского сотрудничества нацелены Беларусь и Сербия. Диалог между законодателями – важный инструмент, база для выстраивания крепких связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о различных сферах: от экономики до образования и культуры. Актуальные направления для дальнейшего взаимодействия обсудили во время встречи заместителя председателя Палаты представителей Вадима Ипатова с вице-спикером парламента Республики Сербия.
Йован Янчич, вице-спикер парламента Сербии:
Мы должны идентифицировать наши отношения и развивать их гораздо больше, чем есть на сегодняшний день. Особенно сегодня, когда Беларусь находится под большим давлением. Мы отлично понимаем, что это такое, когда Запад начинает компанию против одного государства.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Сербии в этом году 30 лет. Обе страны прошли серьезный путь к своей независимости и суверенитету. Сербы ценят поддержку, которую белорусское государство оказывало в тяжелые времена.