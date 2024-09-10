Беларусь и Сербия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

На укрепление межпарламентского сотрудничества нацелены Беларусь и Сербия. Диалог между законодателями – важный инструмент, база для выстраивания крепких связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о различных сферах: от экономики до образования и культуры. Актуальные направления для дальнейшего взаимодействия обсудили во время встречи заместителя председателя Палаты представителей Вадима Ипатова с вице-спикером парламента Республики Сербия.

Йован Янчич, вице-спикер парламента Сербии:

Мы должны идентифицировать наши отношения и развивать их гораздо больше, чем есть на сегодняшний день. Особенно сегодня, когда Беларусь находится под большим давлением. Мы отлично понимаем, что это такое, когда Запад начинает компанию против одного государства.