Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин расскажет о том, зачем России новая ядерная доктрина, а Союзному государству – новая Концепция безопасности. Рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Уверены, что не получат ядерный ответ». Запад нашел рабочую модель войны в России?

Андрей Лазуткин, политолог:

Самолеты F-16, которые передали Украине, считаются платформой двойного назначения. Их можно рассматривать как носители ядерного оружия, и достоверно известно, что Украина эти самолеты применяет. Кроме того, идет обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет и об их применении по российской территории, например, аэродромам. Проблема в том, что такие вооружения могут применяться уже и по элементам ядерной инфраструктуры России. В качестве ответа от русских идут сигналы, что они корректируют ядерную доктрину, как сказано, «из-за последних действий Запада в СВО». Ранее ядерная доктрина содержала закрытый перечень условий, при которых Президент России принимает решение об ударе.

Это старт баллистических ракет у противника, тогда происходит ответно-встречный удар. Второй случай – это ситуация, когда оружие массового поражения уже применено по территории России, третий – нападение на военные объекты, которое делает невозможным российский ядерный ответ. И четвертый пункт – это нападение обычным вооружением, но в ситуации, когда существование государства ставится под угрозу. Такое в новейшей истории было только в 1941 году, и, к примеру, та же Курская область формально не попадает ни под один из пунктов ядерной доктрины. Это значит, что Западом, как они считают, найдена рабочая модель войны на территории России – ограниченными средствами и без повышения эскалации. Они уверены, что ядерный ответ не получат, а главные расчеты, которые там проводят, – это оценка российских резервов: сколько их, сколько Россия может выставить, не проводя мобилизацию, и какова материальная база для такой мобилизации. Отсюда понятный вывод: создавая несколько ограниченных очагов, как в Курской области, можно до какого-то момента связывать российские резервы и гарантированно не получать ядерный ответ. «Элемент борьбы резервов». Как конфликт усугубляют, не используя нападение?

Плюс может быть ситуация без нападения, но такого непонятного стояния на границе, как это сегодня делает Польша под видом миграционного кризиса. В перспективе постоянная проблема будет в Литве. Там через два года будет развернута бригада Бундесвера, ориентированная против Беларуси. И остается Украина, которая прямо сейчас, даже несмотря на кризис на Донецком направлении, на нашей южной границе держит 14-тысячную группировку, которая сопоставима с курской. Она примерно в четыре раза больше, чем наша, то есть они как бы создают наступательное соотношение, почти 5 к 1. Для чего это происходит? Формально это не нападение, но поскольку у нас совместная белорусско-российская группировка войск, это элемент борьбы резервов. И это уже пройденный этап эскалации, то есть в таком ключе – создания новых угроз и провокаций на разных направлениях – конфликт будет развиваться дальше. Понизить уровень эскалации не получилось, хотя на это рассчитывал Президент, когда 3 июля мы убирали войска с украинской границы, а параллельно шли контакты Орбана, Си Цзиньпина и Трампа. Теперь мирные переговоры сорваны, а дальше после поставки F-16 американцы ведут речь о передаче Украине ракет JASSM для F-16. В отличие от других типов, которые применялись ранее (ATACMS, «Скальп», Storm Shadow), они более дальнобойные и могут наводиться уже по российским ядерным объектам. И, скорее всего, исходя из комплекса угроз, в российскую доктрину пропишут условия применения тактического ядерного оружия (сегодня оно в доктрине не разделяется со стратегическим). А еще, возможно, уберут пункт о баллистических ракетах – и тогда пуск любого типа ракет будет считаться ракетно-ядерным нападением. Провоцируют на ядерный удар – почему США выгодно очернить репутацию АЭС России?