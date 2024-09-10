Лазуткин: разговоры вокруг ядерной войны – это способ испугать европейский бизнес и спровоцировать отток капитала

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин расскажет о том, зачем России новая ядерная доктрина, а Союзному государству – новая Концепция безопасности. Рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин расскажет о том, зачем России новая ядерная доктрина, а Союзному государству – новая Концепция безопасности. Рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Самолеты F-16, которые передали Украине, считаются платформой двойного назначения. Их можно рассматривать как носители ядерного оружия, и достоверно известно, что Украина эти самолеты применяет. Кроме того, идет обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет и об их применении по российской территории, например, аэродромам. Проблема в том, что такие вооружения могут применяться уже и по элементам ядерной инфраструктуры России.
В качестве ответа от русских идут сигналы, что они корректируют ядерную доктрину, как сказано, «из-за последних действий Запада в СВО». Ранее ядерная доктрина содержала закрытый перечень условий, при которых Президент России принимает решение об ударе.
Это старт баллистических ракет у противника, тогда происходит ответно-встречный удар. Второй случай – это ситуация, когда оружие массового поражения уже применено по территории России, третий – нападение на военные объекты, которое делает невозможным российский ядерный ответ. И четвертый пункт – это нападение обычным вооружением, но в ситуации, когда существование государства ставится под угрозу. Такое в новейшей истории было только в 1941 году, и, к примеру, та же Курская область формально не попадает ни под один из пунктов ядерной доктрины.
Это значит, что Западом, как они считают, найдена рабочая модель войны на территории России – ограниченными средствами и без повышения эскалации. Они уверены, что ядерный ответ не получат, а главные расчеты, которые там проводят, – это оценка российских резервов: сколько их, сколько Россия может выставить, не проводя мобилизацию, и какова материальная база для такой мобилизации.
Отсюда понятный вывод: создавая несколько ограниченных очагов, как в Курской области, можно до какого-то момента связывать российские резервы и гарантированно не получать ядерный ответ.
Плюс может быть ситуация без нападения, но такого непонятного стояния на границе, как это сегодня делает Польша под видом миграционного кризиса. В перспективе постоянная проблема будет в Литве. Там через два года будет развернута бригада Бундесвера, ориентированная против Беларуси. И остается Украина, которая прямо сейчас, даже несмотря на кризис на Донецком направлении, на нашей южной границе держит 14-тысячную группировку, которая сопоставима с курской. Она примерно в четыре раза больше, чем наша, то есть они как бы создают наступательное соотношение, почти 5 к 1.
Для чего это происходит? Формально это не нападение, но поскольку у нас совместная белорусско-российская группировка войск, это элемент борьбы резервов. И это уже пройденный этап эскалации, то есть в таком ключе – создания новых угроз и провокаций на разных направлениях – конфликт будет развиваться дальше. Понизить уровень эскалации не получилось, хотя на это рассчитывал Президент, когда 3 июля мы убирали войска с украинской границы, а параллельно шли контакты Орбана, Си Цзиньпина и Трампа.
Теперь мирные переговоры сорваны, а дальше после поставки F-16 американцы ведут речь о передаче Украине ракет JASSM для F-16. В отличие от других типов, которые применялись ранее (ATACMS, «Скальп», Storm Shadow), они более дальнобойные и могут наводиться уже по российским ядерным объектам. И, скорее всего, исходя из комплекса угроз, в российскую доктрину пропишут условия применения тактического ядерного оружия (сегодня оно в доктрине не разделяется со стратегическим). А еще, возможно, уберут пункт о баллистических ракетах – и тогда пуск любого типа ракет будет считаться ракетно-ядерным нападением.
Зачем эта ситуация Западу? Ограниченную ядерную войну на территории Европы допускал еще Киссинджер, но сегодня европейцы воевать явно не хотят, а все разговоры вокруг этой темы – это способ дополнительно испугать европейский бизнес и спровоцировать отток капитала на острова в Британию или в США. Поэтому Украина открыто пользуется ядерной темой и даже обстреливает Запорожскую АЭС. Можно было заметить, что и МАГАТЭ сегодня говорит об угрозе ядерной аварии в Курске – они правильно делают, но по факту действуют в интересах США. Потому что их посыл не в том, что надо жить дружно, а в том, что российские станции ненадежны, не могут выдержать самый простой обстрел. И от провокации пострадает репутация российских реакторов, как это было после Чернобыля.
Кроме того, в Европе до сих пор свободно работает «Росатом», и американцы пока не нашли варианта, как поставить его под санкции, потому что тогда реакторы российского и советского типа в Восточной Европе останутся без топлива. В этом плане применение Россией ядерного удара (неважно где, подойдет и территория Украины) для американцев тоже желательно, это будет прецедент, чтобы весь мир отказался от услуг «Росатома», а его долю на рынке заняли США.
Поэтому Россия в плане ядерного оружия действует максимально сдержанно, и никто не будет уничтожать свой премиальный рынок нефти и газа, каким для России является Европа. Кроме того, нужно помнить, что СВО начали после отказа НАТО от диалога с Москвой. Для России целью военной операции является не новая территория и не уничтожение НАТО ракетным ударом, а получение от НАТО гарантий безопасности. Поэтому СВО были готовы завершить на любом этапе, как только такие гарантии получат.
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