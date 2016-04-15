Льноводство, машиностроение, строительство: что интересует делегацию Ивановской области в Беларуси

Новости Беларуси. Расширить границы сотрудничества и увеличить товарооборот. Такие цели поставлены в ходе переговоров губернатора Ивановской области с Президентом Беларуси. Делегация российского региона находится в нашей стране с официальным визитом. Гости за день посетили знаковые предприятия и провели ряд переговоров. Также сегодня принято решение расширить поставки отечественных товаров с высокой добавленной стоимостью в Ивановскую область. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о стратегическом партнерстве.

Российские губернаторы с визитами в Беларуси бывают часто. Александр Лукашенко традиционно лично принимает руководителей регионов. Не исключение и сегодняшняя встреча с главой Ивановской области. Несмотря на поздний прилет накануне из Турции, Президент нашел время для личного общения.

Иваново известен не только как «город невест», но и как «русский Манчестер». По аналогии с мировой столицей ткачей. Этот «ситцевый край» в европейской части России славится текстильными и прядильными производствами. Павел Коньков и сам на ткацких производствах прошел путь от мастера до управляющего текстильного объединения. Льноводство – перспективное направление для сотрудничества, ведь лён так же один из брендов, да и символов Синеокой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть очень много схожего, очень много. И отчасти родного нам, потому что лён - это культура, которая у нас на гербе. Мы готовы к серьёзной кооперации с Ивановской областью не просто по льну, а в плане текстиля, который и у вас, и у нас очень это производство развито. Ваш визит весьма своевременный. Всем известно, что в прошлом году мы, так сказать, товарооборот не просто снизили, а провалили на 20%, чуть больше. Но, к счастью, уже за этот период года мы восстановили утерянные позиции, увеличив то же самое, примерно на 20% наш товарооборот. Это хорошая тенденция и я думаю, её надо сохранить, таким образом, мы можем превзойти уровень прошлого года. Я почему говорю о товарообороте: ну, во-первых, это фундамент любых отношений, а, во-вторых, у нас нет никаких проблем по другим вопросам. Один народ, мы – одни люди, мы одинаковые абсолютно. Поэтому, какие тут могут быть настороженности или расхождения. Нам надо всячески держаться друг за друга. Мы готовы сотрудничать. Хотелось, чтобы наше сотрудничество привело к производству товаров с высокой добавленной стоимостью – мы тоже умеем это делать. Вы знаете наши возможности.

Впрочем, производство текстиля – не единственные ниточки, связывающие Беларусь и Ивановскую область. Привычными для ивановцев стали белорусские обои, обувь, продукты питания. А автомобильные краны с ивановского производства много лет уезжали на белорусских шасси. Сейчас завод оправляется от кризиса и набирает новые заказы, так что потребность в нашей продукции есть.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области Российской Федерации:

В памяти людей, все они на МАЗовском шасси. И сегодня еще их десятки тысяч продолжают работать на самых разных стройках. И, конечно, я считаю, что нам к этому сотрудничеству неплохо вернуться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем, если у вас будет желание, помочь вам и в строительстве жилья, и в строительстве производственных объектов, в сельском хозяйстве – агрогородков, животноводческих комплексов, если это нужно будет. Все это вы должны и увидите у нас в Беларуси.

То, что белорусский лён по душе в текстильной столице России, подтвердили сегодня и в «Беллегпроме». Так, уже пять лет в Иваново работает совместное торговое предприятие «Белорусский лён», созданное Оршанским льнокомбинатом.

Сергей Пац, первый заместитель председателя Оршанского районного исполнительного комитета:

Поставляются как готовые ткани всевозможных ассортиментов, так и пряжа. То есть мы видим, что данное сотрудничество дало серьезный прорыв в отношениях между нашей Витебской областью и Ивановской областью.

Есть интерес и в бобруйской технике для уборки льна, наших комбайнах и зерносушильных комплексах.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области Российской Федерации:

Сотрудничество на региональном уровне часто бывает более эффективным, скорее принимаются решения, они бывают более конкретными. В области сельского хозяйства Беларусь сегодня имеет достаточно развитие сельское хозяйства, машиностроение для сельского хозяйства. Это интересно Ивановской области.

С широкой линейкой техники ивановская делегация познакомилась на МАЗе. Кроме тех самых шасси для ивановских автокранов, поставлять в Ивановскую область можно пассажирский транспорт. Детально перспективы сотрудничества обсуждали уже на встрече с премьером.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы можем предложить нашим ивановским партнерам широкий спектр продукции машиностроения, практически весь спектр – это и сельскохозяйственная техника, пассажирская, коммунальная, дорожно-строительная, карьерная. Это все, мы знаем, востребовано в Ивановской области. Также оборудование для производства пищевых продуктов можем предложить. У нас развита нефтехимия. И вы тоже собираетесь, мы знаем, целый ряд направлений модернизировать у себя.

Развитие производств договорились планировать так, чтобы не конкурировать, а взаимодополнять друг друга на внешних рынках. Диверсификация рынков, кстати, стала и одной из главных тем на полях саммита в Стамбуле, отметил Президент, поделившись итогами переговоров в Турции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудно где-то, нежели как не на конференции, встретиться с пятью, шестью десятками руководителей и оговорить «дорожные карты» хотя бы на перспективу. Мы, конечно, ищем всякие там точки соприкосновения для того, чтобы прежде всего осуществить экспорт продукции. Та же Ливия – ну, вроде, разбомбили, разрушили. Но её ж восстанавливать надо. И руководитель президентского Совета, по-моему, так называется, смотрю – так человек всё за мной наблюдает-наблюдает. Думаю, к чему бы это? Абсолютно европейский человек, и внешность. Потом говорит: «Вы Президент Беларуси?» Я говорю: «Ну, да – Президент Беларуси». И сразу начал: «А вы можете к нам приехать?» Говорю: «Почему бы и нет?» И договорились, что он приедет сюда. Им надо всё сейчас для того, чтобы восстановить страну, он прямо об этом говорит. И вот я вижу там точки прикосновения не только белорусские, а, может быть, и не меньше российские. А, может, где-то и вместе. Поэтому это очень важно. И я, когда разговаривал вчера с Президентом Афганистана. Тоже эту страну разбомбили. А она богатейшая – своим ресурсом, запасом – в земле чего у них только там нет. Естественно, страну будут восстанавливать. Конечно, им нужна сейчас и техника – все им нужно. Нет никаких проблем. Давайте будем создавать совместные производства.

Итогом визита станет дорожная карта по сотрудничеству в сфере экономики, науки и культуры на ближайшие два года. Впрочем, предложений по сотрудничеству с обеих сторон сегодня звучало много, в том числе и экспромтом. Так что вероятно, только прописанными на данном этапе планами совместная работа не ограничится.