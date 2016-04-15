Беларусь и Монако установили дипломатические отношения

Новости Беларуси. Дипломатические отношения установили Беларусь и Монако. Совместное коммюнике подписано сегодня в посольстве нашей страны во Франции. Партнерство Беларуси и Монако будет способствовать развитию двусторонних отношений во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Князев, первый секретарь посольства Республики Беларусь во Французской Республике:

Монако – это 175-я страна из 193-х государств-членов ООН, с которыми Беларусь установили дипломатические отношения. Монако является одной из наиболее богатых стран мира по уровню доходов на душу населения. В этом государстве проживают представители мировой экономической, спортивной и культурной элиты, что открывает для Беларуси возможность привлекать их к развитию сотрудничества в данных сферах не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне.