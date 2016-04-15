Белорусский лён для текстильной столицы России: Александр Лукашенко встретился с губернатором Ивановской области

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота и поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Перспективы сотрудничества обсудили 15 апреля на встрече Александр Лукашенко и губернатор Ивановской области России.

Взаимный товарооборот с начала года превысил 70 миллионов долларов. А это уже почти столько же, как за весь минувший год. Привычными для ивановцев стали белорусский лён, обувь, продукты питания, обои. Наиболее перспективные направления — машиностроение и льноводство. Так, в Иваново работает совместное торговое предприятие «Белорусский лён», а предприятие «Автокран» производит технику на белорусских шасси.

Сегодня делегация российского региона встречается с представителями «Беллегпрома», также запланировано посещение «МАЗа». Как отметил глава государства, Беларусь также заинтересована в поставках сельскохозяйственной техники и строительстве жилья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть очень много схожего, очень много. И отчасти родного нам, потому что лён - это культура, которая у нас на гербе. Мы готовы к серьёзной кооперации с Ивановской областью не просто по льну, а в плане текстиля, который и у вас, и у нас очень это производство развито. Ваш визит - весьма своевременный. Всем известно, что в прошлом году мы, так сказать, товарооборот не просто снизили, а провалили на 20%, чуть больше. Но, к счастью, уже за этот период года мы восстановили утерянные позиции, увеличив то же самое, примерно на 20% наш товарооборот. Это хорошая тенденция и я думаю, её надо сохранить, таким образом, мы можем превзойти уровень прошлого года. Я почему говорю о товарообороте: ну, во-первых, это фундамент любых отношений, а, во-вторых, у нас нет никаких проблем по другим вопросам. Один народ, мы - одни люди, мы одинаковые абсолютно. Поэтому, какие тут могут быть настороженности или расхождения. Нам надо всячески держаться друг за друга. Мы готовы сотрудничать. Хотелось, чтобы наше сотрудничество привело к производству товаров с высокой добавленной стоимостью - мы тоже умеем это делать. Вы знаете наши возможности.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области Российской Федерации:

Действительно, Ивановскую область и предприятия Беларуси с давней достаточно историей сотрудничество связывает. Наверное, самое яркое из них - это, действительно, автокраны «Ивановец», потому что в памяти людей, всё-таки они все на МАЗовском шасси. И сегодня их ещё десятки тысяч продолжают работать на самых разных стройках. И я считаю, что нам к этому сотрудничеству неплохо вернуться.

Кроме того, глава государства поделился впечатлениями о рабочем визите в Турцию, состоявшемся накануне. Напомню, в Стамбуле прошел саммит Организации исламского сотрудничества, на полях которого Александр Лукашенко провел ряд переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот я вчера, будучи на конференции, а цель моя была абсолютно понятна - трудно где-то, нежели как не на конференции, встретиться с пятью, шестью десятками руководителей и оговорить «дорожные карты» хотя бы, на перспективу. Или проконтролировать, допустим, как с Пакистаном, как у нас выполняются наши договорённости. Это подстёгивает определённых людей, то есть, мы в силу ухудшения ситуации, а прятать тут нечего - и у нас, и у вас она непростая. Мы, конечно, ищем всякие там точки соприкосновения для того, чтобы прежде всего осуществить экспорт продукции. Вы знаете, вот меня не покидала мысль, что, всё-таки, у нас в правительстве подлениваются работать. Та же Ливия - ну, вроде, разбомбили, разрушили. Но её ж восстанавливать надо. И руководитель президентского Совета, по-моему, так называется, смотрю - так человек всё за мной наблюдает-наблюдает. Думаю, к чему бы это? Абсолютно европейский человек, и внешность. Потом говорит: «Вы Президент Беларуси?» Я говорю: «Ну, да - Президент Беларуси». И сразу начал: «А вы можете к нам приехать?» Говорю: «Почему бы и нет?» И договорились, что он приедет сюда. Им надо всё сейчас для того, чтобы восстановить страну, он прямо об этом говорит. И вот я вижу там точки прикосновения не только белорусские, а, может быть, и не меньше российские. А, может, где-то и вместе. Поэтому это очень важно.