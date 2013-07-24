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24 июля в Музее современной белорусской государственности представили точную копию флага

24 июля 2013 16:05
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Новости Беларуси. Национальная реликвия. Уникальный экспонат представили 24 июля в Музее современной белорусской государственности. Это точная копия флага, поднятого на флагшток во время церемонии открытия Площади Государственного флага. Сейчас Символ суверенитета и независимости будет центральной частью экспозиции.

Рождение еще одного знакового места для минчан и гостей столицы  стал настоящим событием. Накануне главного праздника страны — Дня Независимости на проспекте Победителей в Минске открыли площадь государственного флага. В торжественной церемонии принял участие и Президент. В тот день зародилась и новая патриотическая традиция — принесение клятвы верности флагу, как символу независимости и государственности Беларуси. Перед национальным символом преклонил колено  Александр Лукашенко.

Это уже история, однако событие и сегодня вызывает сильные впечатления.

Оксана Волкова, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета заслуженная артистка Беларуси:
Мои чувства были настолько непередаваемы, стоять на площади, в таком мероприятии, которое происходит впервые в нашей стране.

Александр Фень, участник освобождения Минска:
Я руку там клал и клятву давал.  Это мой наказ был и молодежи, да и взрослым людям. Дорогие наши белорусы, берегите нашу святыню! Берегите наш флаг! И это будет вашим взносом в укрепление нашей республики.

О каждом важном эпизоде из жизни страны здесь говорят не только люди. Музей современной белорусской государственности — в 5 залах 800 экспонатов.  Это постоянно обновляемая коллекция.

Эта точная копия  Государственного флага Республики Беларусь, того самого, что подняли на флагшток на 70-метровую высоту.  В музейной витрине он в сложенном виде, хотя размеры его впечатляют - сто квадратных метров.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Презентация сегодня флага говорит о том, что мы самостоятельная страна, и имеем полное право заявить об этом на весь мир.

Атрибут национального суверенитета будет храниться в Музее современной белорусской государственности на самом видном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Оксана Волкова # Национальный академический большой театр оперы и балета # Государственная политика # Фотофакт # Александр Фень # Олег Рыжков # Национальный исторический музей Республики Беларусь # Герб и флаг Беларуси

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