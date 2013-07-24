Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Всего среди участников соглашения около 40 стран.

Документ призван защищать права пострадавших от насилия, а также содействовать эффективному расследованию подобных случаев и судебному преследованию виновных.

Еще одна задача конвенции - укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с такого рода преступной деятельностью. Ведь в последнее время она стала одной из самых доходных наряду с наркотрафиком.

К слову, Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в противодействии торговле людьми. По инициативе нашей страны ООН впервые одобрила комплексную стратегию борьбы с этим злом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.