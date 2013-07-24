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В Москве Совмин Союзного государства рассмотрит вопросы интеграционного сотрудничества

24 июля 2013 08:02
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Новости России. Группа высокого уровня Совмина Союзного государства 24 июля в Москве рассмотрит вопросы интеграционного сотрудничества. В том числе ряд предложений белорусской стороны: об утилизационном сборе, о субсидировании российских производителей сельхозтехники, об отмене разрешительной системы по автоперевозкам, о финансировании строительства атомной электростанции на территории Беларуси.

Речь также пойдет  о создании белорусского инновационного фонда по сотрудничеству с центром «Сколково» и равных условиях для граждан Беларуси и России при поступлении в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Союзное государство

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