В Москве Совмин Союзного государства рассмотрит вопросы интеграционного сотрудничества

Новости России. Группа высокого уровня Совмина Союзного государства 24 июля в Москве рассмотрит вопросы интеграционного сотрудничества. В том числе ряд предложений белорусской стороны: об утилизационном сборе, о субсидировании российских производителей сельхозтехники, об отмене разрешительной системы по автоперевозкам, о финансировании строительства атомной электростанции на территории Беларуси.

Речь также пойдет о создании белорусского инновационного фонда по сотрудничеству с центром «Сколково» и равных условиях для граждан Беларуси и России при поступлении в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.