Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»

Новости Беларуси. О борьбе с коронавирусом и консолидации стран говорили 15 октября на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О борьбе с коронавирусом и консолидации стран говорили 15 октября на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие приняли представители 18 стран, в их числе – и белорусские парламентарии. Разговор прошел в онлайн-формате. Среди актуальных проблем – преодоление пандемии, ее последствий, а также блок экономических вопросов: в частности, доступ предприятий на рынки и устранение ограничений.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны, ни для какого государства. Мы за конструктивный подход в любом решении вопросов: будь то гуманитарная деятельность, экономическая или политическая.
Сергей Дик, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы мы от наших партнеров слышали не какие-то нотки осуждения, нотки назидательности, а полезные конструктивные предложения, на которые мы с удовольствием откликнемся и будем взаимодействовать в решении проблем, стоящих в данный момент не только перед Европой, а перед всем миром. Я абсолютно убежден, что другого пути выхода из данной ситуации, связанной с COVID-19, не существует. Во-первых, это связано и с экономикой. Что мы сейчас видим? Что, допустим, в Британии дефицит продуктов, бензина, прочего. То есть ситуация перешла в плоскость экономики. Не только в плоскость здравоохранения, а плавно перетекла. И это заставит все-таки работать в этом плане эффективно и перенимать положительный опыт.
Центрально-Европейская инициатива объединяет 18 государств. Главная цель организации – развитие связей между Центральной, Западной и Восточной Европой и недопущение новых разделительных линий.