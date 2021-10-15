Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси: Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны, ни для какого государства. Мы за конструктивный подход в любом решении вопросов: будь то гуманитарная деятельность, экономическая или политическая.

Сергей Дик, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чтобы мы от наших партнеров слышали не какие-то нотки осуждения, нотки назидательности, а полезные конструктивные предложения, на которые мы с удовольствием откликнемся и будем взаимодействовать в решении проблем, стоящих в данный момент не только перед Европой, а перед всем миром. Я абсолютно убежден, что другого пути выхода из данной ситуации, связанной с COVID-19, не существует. Во-первых, это связано и с экономикой. Что мы сейчас видим? Что, допустим, в Британии дефицит продуктов, бензина, прочего. То есть ситуация перешла в плоскость экономики. Не только в плоскость здравоохранения, а плавно перетекла. И это заставит все-таки работать в этом плане эффективно и перенимать положительный опыт.