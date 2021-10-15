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Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»

15 октября 2021 17:29
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Новости Беларуси. О борьбе с коронавирусом и консолидации стран говорили 15 октября на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»-1

Участие приняли представители 18 стран, в их числе – и белорусские парламентарии. Разговор прошел в онлайн-формате. Среди актуальных проблем – преодоление пандемии, ее последствий, а также блок экономических вопросов: в частности, доступ предприятий на рынки и устранение ограничений.  

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны, ни для какого государства. Мы за конструктивный подход в любом решении вопросов: будь то гуманитарная деятельность, экономическая или политическая.  

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»-7

Сергей Дик, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Чтобы мы от наших партнеров слышали не какие-то нотки осуждения, нотки назидательности, а полезные конструктивные предложения, на которые мы с удовольствием откликнемся и будем взаимодействовать в решении проблем, стоящих в данный момент не только перед Европой, а перед всем миром. Я абсолютно убежден, что другого пути выхода из данной ситуации, связанной с COVID-19, не существует. Во-первых, это связано и с экономикой. Что мы сейчас видим? Что, допустим, в Британии дефицит продуктов, бензина, прочего. То есть ситуация перешла в плоскость экономики. Не только в плоскость здравоохранения, а плавно перетекла. И это заставит все-таки работать в этом плане эффективно и перенимать положительный опыт.  

Лискович на Парламентской ассамблее: «Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой ни для одной страны»-10

Центрально-Европейская инициатива объединяет 18 государств. Главная цель организации – развитие связей между Центральной, Западной и Восточной Европой и недопущение новых разделительных линий.  

# Коронавирус # Виктор Лискович # Сергей Дик # Фотофакт

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