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Юрий Воскресенский: у Президента Беларуси гениальная политическая интуиция, всё общество ждёт от него ответы

26 мая 2021 07:49
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Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воскресенский: у Президента Беларуси гениальная политическая интуиция, всё общество ждёт от него ответы-1

Юрий Воскресенский, политолог:
У Президента Беларуси гениальная политическая интуиция, поэтому сейчас все общество ждет от него ответы на вопросы, связанные с последними событиями, с последней провокацией, которую организовали против Беларуси ряд стран. То, что это организованная провокация, на мой взгляд, очевидно, потому что мы видим, с какой синхронностью, последовательностью в воскресенье вечером они принимали свои экстренные заявления. Это при том, что по ряду болезненных вопросов, например, для европейских граждан, они не могут договориться месяцами, даже годами. Поэтому, на мой взгляд, это очевидная провокация. Все белорусское общество сейчас ждет ответы, ответы может дать только Президент.

# Международная политика # Юрий Воскресенский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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