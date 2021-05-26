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Александр Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения

26 мая 2021 07:55
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Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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