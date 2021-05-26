Александр Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали.