Союзное государство: когда белорусский товар станет отечественным и в России?

Когда в компании встречаются четыре человека, никто не мешает двоим из них отойти в сторонку или в другом месте повстречаться и поговорить, поскольку у них могут быть свои интересы и, если угодно, свои секреты. Это нормально! Так и Беларусь с Россией, вступив в новый год в новом альянсе четырех стран (ЕАЭС), Союзное государство не забыли. Высший госсовет Беларуси и России для утверждения общего бюджета собрался в Москве, правда, на несколько месяцев позже, чем планировалось. Понятное дело: ожидали, когда уляжется более-менее на финансовых рынках ситуация, да и другие обстоятельства, внешнеполитические, немаловажны – и Украина, и реакция Запада по отношению к России. И, кстати говоря, на этой неделе Обама подписал-таки документ, еще на год продлевающий санкции против России. Не упустили президенты эти темы в публичных выступлениях, демонстрируя сплоченность, взаимную поддержку. И орден президенту Лукашенко Владимир Путин вручил – орден Александра Невского, между прочим – Александра-победителя. Но ядром переговоров, надо полагать, оставались экономические темы. Вернувшись в Беларусь, Александр Лукашенко провел совещание по экономическим вопросам, обострив тему промышленности, половина продукции которой идет на экспорт, в основном в Россию. Я никак не связываю Высший госсовет в России и это совещание. Но, тем не менее, то, что происходит в экономике России и Беларуси, сильно взаимоувязано. Но обо всем по порядку расскажет Наталья Бреус.

Не раз эксперты и аналитики предрекали конец старейшего интеграционного проекта на постсоветском пространстве. Мол, дышит Союзное государство на ладан. И, вообще, нужно ли оно в условиях работы в Евразийском экономическом союзе? Но жизнь доказывает, что пока это самая продвинутая интеграция. И многие вопросы, особенно белорусско-российских отношений, в рамках этого проекта решать, конечно, уже легче.

За последний год, когда завершали создание Евразийского экономического союза, президенты Беларуси и России встречались как никогда часто.

Приверженность интеграции, стремление помочь в преодолении украинского конфликта, да и в целом открытость в двустороннем сотрудничестве – все это последовательная позиция политика Лукашенко. Дорогого стоит.

Неслучайно в этот раз Владимир Путин вручил главе белорусского государства орден Александра Невского.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Без вашей активной открытой позиции по сближению Беларуси и России не было бы не только Союзного государства, хотя много еще там предстоит сделать, но совершенно точно не было бы Единого экономического пространства, не было бы нашего Евразийского союза. Большое вам спасибо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, Владимир Владимирович. Теперь небесный покровитель (это же небесный покровитель) будет, надеюсь, меня защищать еще лучше. Спасибо вам.

Экономики стран тесно переплетены. Беларусь – в пятерке торговых партнеров России после Китая, Нидерландов, Германии и Италии.

Правительствами двух государств была утверждена совместная антикризисная программа, потому как не радует общая торговля. В последние два года товарооборот пошел на спад – нужно восстанавливать. Об этом говорили и на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Александровском зале Кремля.

Александр Лукашенко:

Мы не скрываем. К сожалению, у нас уже два года немного падает товарооборот. Безусловно, веская причина этого – неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Но во многом и мы недорабатываем. Создаем напряженность торговых отношений, из-за чего возникают искусственные барьеры для свободного перемещения товаров. Все эти барьеры надо снимать, и мы это сделаем.

Договорились, что попасть со своим товаром на рынок соседа будет еще проще. Пока в действии, конечно, политика протекционизма собственных производителей. Больше возможностей появится и для участия в госзакупках.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Основной сутью этого плана является то, чтобы не было разницы в понятии «отечественного товара» в России и Беларуси. Тот и другой товар, произведенный в Беларуси и России, выполняющий или соответствующий определенным требованиям, считался бы отечественным товаром. И, в общем-то, он имел бы равные права, равные возможности по участию в госзакупках, тендерах, конкурсах.

Эффективность таких мер можно будет почувствовать уже через полгода.

Евгений Прейгерман, директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества:

Что касается госзакупок, у нас уже была целая череда соглашений, которые должны были привести к тому, чтобы и наши производители участвовали полноценно в этих госзакупках в России, и, соответственно, российские у нас. Но мы понимаем, что отношения между странами – это не некие прямолинейные отношения. Есть очень много интересов, различные лоббисты. И даже иногда какие-то маленькие сектора, которые становятся объектами этого лоббирования, могут быть потом причиной каких-то межгосударственных скандалов, потому что кто-то просто хочет снизить для себя конкуренцию. Так что на самом деле это и не такие легкие вопросы, но и в тоже время, правильно, мы давно уже интегрируемся и пора бы уже отойти от этих тарифных и нетарифных ограничений, которые мы время от времени друг другу создаем.

Несмотря на экономический спад, бюджет Союзного государства не резали. Президенты утвердили его в размере 5 миллиардов российских рублей. Деньги пойдут на четыре десятка совместных программ и проектов.

Согласованной будет внешняя политика. Документ об этом был утвержден на встрече. Также определились, как будет развиваться Союзное государство в ближайшие три года. Усилия направят два государства на то, чтобы формировать общий научный рынок, на создание единого миграционного пространства, общего рынка труда и развитие АПК.

Антон Болточко, экономический аналитик:

Пока нашему президенту удается договариваться с Российской Федерацией и получать выгоды для нашей страны.

На госсовете в Москве подписан пакет соглашений в сфере социальных и миграционных прав граждан. Например, Протокол к Соглашению об обеспечении равных прав россиян и белорусов на свободу передвижения. Срок рассмотрения заявлений граждан на получение вида на жительство не будет превышать трех месяцев.

Александр Лукашенко:

Те, кто думает, что мы имеем такие непреодолимые проблемы, пусть успокоятся, мы их приятно разочаруем. Мы в этой сложной ситуации знаем, что делать, и мы договорились, что из нее, как я уже сказал, мы будем выходить вместе, как и положено братьям, братским народам.

Мы чувствуем вашу поддержку, и не просто поддержку. Мы реализовываем такие крупные проекты – вы один из них назвали – атомная электростанция, 10 миллиардов долларов. Должен вам сказать, что сегодня уже на два месяца опережаем проект. Белорусы и россияне строят ее вместе, рука об руку.

И у нас есть очень крупный космический проект. На этих проектах в Беларуси создана космическая отрасль, которая работает рука об руку, плечом к плечу с российскими космическими предприятиями.

Я уверен, мы вместе преодолеем любые трудности. Просто надо понять, что ничего экстраординарного не произошло. Мы просто работаем в новых условиях. К ним надо адаптироваться, спокойно, с трезвой головой и чистыми руками дальше действовать.

Пожалуй, сложнее всего адаптация к новым условиям дается промышленникам двух стран. Они как никто ощутили, что значит «падение рынков».

Как раз после московской встречи в Минске у президента Беларуси обсуждали состояние дел в этой сфере. Есть дебиторская задолженность, проблемы с качеством. Складские запасы хоть и сократились, но пока этого недостаточно.

Минпром страны развернул работу по поддержке экспорта. Будут использовать финансовые механизмы при продажах, например, рассрочку при выходе на новые рынки. По прогнозу профильного министра, все это позволит улучшить ситуацию в промышленном секторе к концу года.

Александр Лукашенко:

В этом году я от Правительства не требую, чтобы был прорыв обеспечен, «дикий» был прирост продукции и так далее. Просто и понятно было сказано: не ухудшить ситуацию.

Большим подспорьем для промышленником, да и в целом для экономики, должны стать и достигнутые договоренности в Москве. Этот год непросто начинается и для Беларуси, и для России, но проблемные вопросы готовы обсуждать и решать сообща.