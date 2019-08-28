Лидия Ермошина о подготовке к парламентским выборам: «Я не могу сказать, какой регион активен и какие партии»

Новости Беларуси. Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к выборам в парламент Беларуси. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в ЦИК.

Избирательная комиссия проинформировала Бюро по демократическим институтам и правам человека о принятых постановлениях, составлении списков избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.