Лидия Ермошина о подготовке к парламентским выборам: «Я не могу сказать, какой регион активен и какие партии»

Новости Беларуси. Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к выборам в парламент Беларуси. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в ЦИК.
Избирательная комиссия проинформировала Бюро по демократическим институтам и правам человека о принятых постановлениях, составлении списков избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, ЦИК сегодня рассмотрел четыре вопроса. Они касались эфирного времени для кандидатов в СМИ, предвыборной агитации, декларирования доходов. Выдвижение кандидатов в депутаты в Беларуси начнется 8 сентября. На это отведен месяц.
«Чтобы было интересно наблюдать, должна быть сумасшедшая конкуренция». Всё о парламентских выборах в интервью с Лидией Ермошиной
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На данный момент я не могу сказать, какой регион активен и какие партии. Я только знаю, что ряд общественных объединений и политических партий провел свои выдвижения. И то доказательство, что в ЦИК уже четыре наблюдателя от общественных объединений, говорит о том, что данные общественные объединения, скорее всего, выдвигали кандидатов в депутаты.
Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Членов Совета Республики изберут 10 днями ранее.