Прямой эфир

Лидия Ермошина о подготовке к парламентским выборам: «Я не могу сказать, какой регион активен и какие партии»

28 августа 2019 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к выборам в парламент Беларуси. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в ЦИК.

Избирательная комиссия проинформировала Бюро по демократическим институтам и правам человека о принятых постановлениях, составлении списков избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина о подготовке к парламентским выборам: «Я не могу сказать, какой регион активен и какие партии»-1

Отметим, ЦИК сегодня рассмотрел четыре вопроса. Они касались эфирного времени для кандидатов в СМИ, предвыборной агитации, декларирования доходов. Выдвижение кандидатов в депутаты в Беларуси начнется 8 сентября. На это отведен месяц.

«Чтобы было интересно наблюдать, должна быть сумасшедшая конкуренция». Всё о парламентских выборах в интервью с Лидией Ермошиной

Лидия Ермошина о подготовке к парламентским выборам: «Я не могу сказать, какой регион активен и какие партии»-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На данный момент я не могу сказать, какой регион активен и какие партии. Я только знаю, что ряд общественных объединений и политических партий провел свои выдвижения. И то доказательство, что в ЦИК уже четыре наблюдателя от общественных объединений, говорит о том, что данные общественные объединения, скорее всего, выдвигали кандидатов в депутаты.

Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября. Членов Совета Республики изберут 10 днями ранее.

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: Перспективы и возможности у нас весомые
28 августа 2019 11:17

Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: Перспективы и возможности у нас весомые

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»
28 августа 2019 11:16

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»
28 августа 2019 10:33

Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»