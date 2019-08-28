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Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»

28 августа 2019 11:16
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости говорили о сотрудничестве Беларуси и Казахстана. Состоялась встреча Александра Лукашенко с послом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: Перспективы и возможности у нас весомые

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»-1

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
Налажено сотрудничество во всех сферах, в том числе и в гуманитарной сфере, культуре. Отношения казахско-белорусские – это эталон отношений между государствами. После распада Союза мы показали, именно Беларусь и Казахстан, как надо строить двусторонние братские, дружественные отношения.

Беларусь и Казахстан – единственные две страны в Содружестве Независимых Государств, которые подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Очень большие задачи были поставлены перед бизнес-сообществом, перед государственными органами, перед научно-технической и гуманитарной интеллигенцией двух стран.

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»-4

Добавим, что развитию сотрудничества между двумя странами способствует и промышленная кооперация. В Казахстане работает 8 совместных производств по сборке белорусской техники и оборудования.

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»-7

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Ермухамет Ертысбаев # Фотофакт

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