Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости говорили о сотрудничестве Беларуси и Казахстана. Состоялась встреча Александра Лукашенко с послом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

Налажено сотрудничество во всех сферах, в том числе и в гуманитарной сфере, культуре. Отношения казахско-белорусские – это эталон отношений между государствами. После распада Союза мы показали, именно Беларусь и Казахстан, как надо строить двусторонние братские, дружественные отношения.

Беларусь и Казахстан – единственные две страны в Содружестве Независимых Государств, которые подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Очень большие задачи были поставлены перед бизнес-сообществом, перед государственными органами, перед научно-технической и гуманитарной интеллигенцией двух стран.