Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана: Перспективы и возможности у нас весомые

Новости Беларуси. Сегодня, 28 августа, во Дворце Независимости говорили о взаимодействии Беларуси и Казахстана. В ближайшее время Александр Лукашенко намерен совершить визит в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время встречи с послом Казахстана.

В фундаменте отношений – экономика. Крепко связывает страны Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. За 2018 год товарооборот достиг 900 миллионов долларов. Большая часть – это экспорт. Для белорусов казахстанский рынок открыт широко: мы поставляем тракторы, грузовые автомобили, говядину, молочные продукты, калийные удобрения и мебель. А вот основа импорта – нефтепродукты, хлопковое волокно, нефтяные газы. Но потенциал двустороннего сотрудничества, как подчеркивает Александр Лукашенко, шире и возможностей гораздо больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Очень близкие отношения в экономике наших стран, потому что экономика – это фундамент всех отношений. Нет экономики – нет никакой ни дипломатии, ни политики. Все это показушно. Есть экономика, есть торгово-экономические отношения между государствами – выстроится и надстройка в виде политических отношений. В этом отношении нам не в чем упрекнуть Казахстан, как Казахстану упрекнуть Беларусь также не в чем.

Но перспективы и возможности у нас еще более весомые, нежели те результаты, которых мы достигли. Вы, как посол, сами прекрасно понимаете, что с такой продвинутой интеграцией, которая у нас с вами существует, мы не должны рассуждать о миллиарде товарооборота. Это должны быть миллиарды долларов товарооборота. И мы это можем сделать.

Думаю, что мне в ближайшее время – вы знаете – представится возможность побывать в Казахстане, и мы обсудим весь комплекс наших отношений. Мы в свое время с нынешним президентом, господином Токаевым, договорились, что мы торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее (или, как модно сейчас говорить, дорожную карту наших отношений на предстоящие годы). Думаю, что в Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту. Но серьезно подготовимся. Для этого мы соберем межправкомиссию в ближайшее время, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть, и выработаем дальнейшие наши отношения.

Посол Казахстана о сотрудничестве с Беларусью: «Это эталон отношений между государствами»