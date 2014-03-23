Лидия Ермошина 23 марта: Поступило 753 жалобы и телеграмма о вторжении в частную жизнь

Новости Беларуси. Исполнить гражданский долг. 23 марта в Беларуси основной день голосования на выборах в местные Советы депутатов 27 созыва. По всей Беларуси в 8 утра открылись более 6 тысяч участков. Планируется сформировать свыше 1300 местных Советов. Предстоит избрать более 18 тыс. депутатов. Ими станут те, кто наберет большее количество голосов. К слову, возможностью сделать свой выбор досрочно воспользовался каждый третий избиратель — это более 2 млн 200 тысяч человек.

Корреспонденты СТВ следят за избирательной кампанией. На прямой связи со студией из Центризбиркома была Ольга Макей. И у нее вся самая оперативная информация о ходе выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком начал свою работу с открытием участков в 8.00, несмотря на раннее время сюда уже стекаются первые утренние данные о ходе голосования. Чтобы выбраться из дому на прогулку, в том числе и до избирательного участка 23 марта способствует и погода. Во всяком случае в Минске обещают + 16. Впрочем, даже в такое раннее для выходного дня время часть белорусов уже воспользовалась своим конституционным правом. Этот вопрос обсудили с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

Ольга Макей:

Какую явку и активность избирателей Вы ожидаете?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по проведению республиканских референдумов:

Досрочное голосование шло весьма оживленно, поэтому данные по досрочному голосованию — 32,4%. По воинским частям эта цифра дошла до 40%. Поэтому, как видите, избиратель на выборы ходил. Сегодня еще присоединятся те, кто не голосовал в эти дни: лица, которые находятся на излечении в больницах, санаториях, профилакториях.

Судя по количеству обращений, с которыми обращались к нам наблюдатели и граждане в эти дни, выборы на самом деле вызывают очень большой интерес, скажем так, неравнодушных людей очень много в стране.

Были ли какие-то жалобы, обращения?

Лидия Ермошина:

Да, жалоб много. За период избирательной кампании в стране поступило в разные избирательные комиссии 753 жалобы. Многие из них касаются, во-первых, вопросов разъяснения избирательного законодательства, часть из них касаются решения вопросов, не связанных с выборами, когда граждане под выборы пытаются решить иные вопросы, связанные с жизнью, работой, коммунального хозяйства, транспорта и т.д.

Ольга Макей:

Хотелось бы у Вас спросить про способы приглашения на выборы. Мне пришло вот такое уведомление в печатном виде. Кроме того, впервые была опробована система смс-оповещений с текстом «Избиратель! Прими участие в выборах! Твой голос важен! Центризбирком» Почему пришла такая идея? И кто автор текста сообщения?

Лидия Ермошина:

Идея все-таки не наша, а технического ведомства. Министерства, которое ведает вопросами связи и информатизации. А воплощали ее наши телефонные операторы, кстати, абсолютно, безвозмездно. Текст разрабатывал Центризбирком. Стояла очень сложная задача, поскольку нужно было, чтобы сообщение было не более 70 знаков, поэтому вы нас извините, что там нет слова, например, «пожалуйста», оно, к сожалению нефункциональное, важнее было написать «твой голос важен». Ключевое слово — избиратель, потому что это касается только избирателей, потому что сообщения получили и лица несовершеннолетние. Я думаю, мы будем расширять эти возможности от выборов к выборам. Это новшество воспринято позитивно избирателями, хотя сегодня я получила телеграмму о том, что это вторжение в частную жизнь.

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До закрытия избирательных участков остается чуть более трех часов. Явка на выборах депутатов местных Советов к этому моменту составила около 60%. Эту цифру нам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Ольга Макей:

Лидия Михайловна, в каких регионах голосуют активнее всего?

Лидия Ермошина:

У нас рекордсмен — Витебская область, которая уже на 14 часов давала данные больше 60%, за ней следует Гомельская. Там, где данные ниже, например, в Минске это отнюдь не свидетельствует о том, что избирательные комиссии работают хуже. Наоборот, им приходится больше усилий прилагать для того, чтобы организовать избирательную кампанию. Однако, я думаю, что на данный момент мы говорим о сведениях дневных. Можно уже говорить и о вечерних. Я думаю, пока мы здесь находимся, скорее всего на монитор уже поступают сведения о проголосовавших на 16 часов. Думаю, что они будут гораздо выше. Думаю, что страна узнает завтра об их эффективности в точности до деталей, по крайней мере, будет известно кто выбран.

Ольга Макей:

Есть такой вид голосования, как голосование на дому. Как активно используют эту возможность?

Лидия Ермошина:

Достаточно много граждан голосуют таким образом. Кстати, не только престарелые и инвалиды. Дело в том, что это голосование по месту нахождения избирателя предлагается и применяется в таких случаях, когда голосуют арестованные, например. Поэтому до 18 часов я бы просила всех белорусов подумать, кто из их близких или родственников не может придти на избирательный участок, при необходимости дала бы заявку в избирательную комиссию. Такую заявку можно сделать и в отношении соседей. До 18.00, то есть не позднее 2 часов до завершения голосования, избирательная комиссия принимает подобные заявки.

Избирательная кампания проходит хорошо, организованно.