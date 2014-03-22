Выборы депутатов в Беларуси 23 марта. Кстати, на участках можно купить продукты и товары со скидками от 20% и выше!

«Глас народа – глас Божий» – издревле так считалось, поэтому выборы в общественной жизни практикуются давно: и в древней Греции голосовали, и народное вече собирали на Руси, и даже индейцы-ирокезы выбирали вождей или решали на совете племени,. с кем дружить или воевать. В общем, ничего нового в Крыму не произошло. Это я уже говорю о крымском референдуме. Жители автономии проголосовали за вхождение в состав России – это их право. Точно такое же право у мировых правительств признавать или не признавать референдум. Хотя, казалось бы, какое им дело? Пусть у себя разберутся. Например, на британских островах. Шотландия намерена заявить о своей независимости от Англии на референдуме. Но об этом чуть позже. А голосуют уже на этой неделе и в Беларуси. Выборы в местные Советы состоятся 23 марта, в основной день, но кто хотел, досрочно голосовал все прошедшие дни. Начнем с наших выборов.

В агрогородке Курково выборы в местные советы – главная тема обсуждений. Избирательный участок, к которому относится 5 деревень, разместили в местном клубе. Проголосовать досрочно в первую очередь торопятся пенсионеры. Они уже сейчас знают, чем озадачат депутата после выборов.

Житель агрогородка Курково:

Як пройдуць выбары, пайду да дзепутата, штоб аўтобус ездіў, таму што многа народу ідзе ў бальніцу.

На селе все на виду, претендентов на депутатский портфель люди знают не только на словах из листовок и буклетов, но и на деле. Поэтому многие уже заранее решили, за кого отдадут свой голос.

Житель агрогородка Курково:

Это товарищ, который постоянно смотрит за порядком. Люди его очень уважают, я его тоже уважаю, поэтому я за него проголосовал.

Всего по республике на местные выборы выдвинуто порядка 23 тысяч кандидатов. Самый высокий конкурс в Минске – около пяти человек на место.

Николай Щекин, член общественного совета при МВД Беларуси, кандидат философских наук:

Эти выборы надо рассматривать в контексте эффективности госуправления. Речь идет о кадрах. То есть, каким должен быть депутат будущего, депутат завтрашнего дня. Конечно, он должен быть профессионалом. Но, естественно, ему должны быть присущи такие характеристики, как нравственность, деловитость, разумность.

Специалисты отмечают, что досрочное голосование в 2014 году проходит гораздо активнее по сравнению с последней аналогичной кампанией. Есть и нововведения. К примеру, кандидатам разрешили тратить собственные средства на агитацию. Для этого можно было создать личный избирательный фонд в размере 30 базовых величин. И еще одно новшество: Центризбирком впервые приглашает белорусов на выборы с помощью смс-сообщений.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Хотелось бы, чтобы каждый избиратель четко знал, что у нас проходят выборы, что его никто не забывает, что его ждут на избирательных участках, что его голос очень важен.

Ветеранов, людей с ограниченными возможностями доставляют на избирательные участки бесплатно.

Минчанин Сергей Цыганков решил не откладывать до воскресенья то, что можно сделать сегодня. 15 минут на социальном такси – и он на месте.

На будущих депутатов Сергей Викторович возлагает свои надежды.

Сергей Цыганков:

Обязательно обращусь к нему с просьбой, чтобы он мне помог справиться с жизненными трудностями, если так можно сказать. Во-первых, в сфере здравоохранения у меня есть вопросы к нему, трудоустройстве на работу инвалида первой группы.

Депутат завтрашнего дня должен быть обязательно порядочным и неравнодушным – в один голос говорят избиратели. А уж если взялся за гуж, то не говори, что не дюж.

Избиратель:

Я заранее определилась, потому что у нас была возможность даже побеседовать с депутатом. Он рассказал о своей позиции. Мы какие-то вопросы задали, которые нас интересовали. Так что мы осознанно пришли.

Досрочно голосуют и общественные деятели, медийные персоны. К примеру, Анатолий Ярмоленко 23 марта, в день выборов, будет на международном музыкальном фестивале за границей. Но в плотном графике артист все же нашел время исполнить свой гражданский долг.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Как законопослушный гражданин я всегда принимаю участие в выборах. И призываю всех приходить и голосовать. Потому что это наш город, это люди, которые будут заниматься нашим городом, нашей с вами жизнью. Это должны быть грамотные деловые люди. Не просто с улицы, которые хотели бы на словах что-то сделать, а те, у которых есть какой-то опыт.

День выборов запомнится белорусам и праздничным настроением. По всей стране традиционно пройдут концерты. Небольшими развлекательными программами нередко сопровождались и пикеты. Претенденты на депутатские мандаты вели агитацию вплоть до 22 марта.

И еще один приятный бонус для избирателей – выгодный шоппинг. Впервые на участках кроме продуктов можно купить и непродовольственные товары, причем со скидками от 20% и выше.

Голосовать нужно исключительно на сытый желудок. 23 марта, в день выборов, на избирательных участках будет организована выездная торговля. Откроются буфеты с огромным количеством вкусных булочек, пирожных. Поэтому голодным никто не останется.

Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. При себе достаточно иметь любой документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительское удостоверение или студенческий билет. Осталось только воспользоваться своим правом выбора.