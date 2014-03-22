Референдум по отделению Шотландии от Великобритании. Прецедент для осложнения ситуации в Евросоюзе?

Кстати, еще до референдума поговаривали, что Крым должен последовать примеру Шотландии. В умах шотландцев бродят идеи всемирно известного поэта Бёрнса.

Напомню его известные строки:

«Мы сталь английскую не раз

В сраженьях притупили,

Но золотом английским нас

На торжище купили.»

Шотландцы хотя выйти из состава Британской империи. И намерены провести референдум.

История британского флага насчитывает более 200 лет, а если брать его первоначальную версию, без красного косого ирландского креста, почти полтысячелетия. Однако уже через два года, в марте 2016 года, «Юнион Джек», таково официальное название флага, может стать историей. Ведь косой белый крест на синем фоне – это символ Шотландии, в которой в последнее время нарастают сепаратистские настроения.

Буквально на днях произошла очередная вспышка. «Масла в огонь» подлил активный член Шотландской национальной партии знаменитый актер Шон Коннери. Он заявил, что «шанс стать независимой страной слишком хорош, чтобы его можно было упустить».

400 лет совместной истории не сделали шотландцев и англичан одним народом. Около 40% шотландцев приветствуют создание своего самостоятельного государства. Противников, правда, пока больше, но к 18 сентября, когда должен состоятся референдум, по мнению сторонников отсоединения, ситуация может существенно измениться.

Энн МакГау, житель Шотландии:

Налоги из Шотландии идут в Вестминстер, а назад практически ничего не возвращается. У нас достаточно много сфер, которые улучшатся с независимостью: вырастет экспорт, активнее будет развиваться сельское хозяйство, энергетика, рыбная промышленность. Список можно продолжить.

Я думаю, что любая страна, которая борется за независимость, включая недавнюю историю с Крымом, имеет право доказать миру, что они способны быть отдельным государством.

В конце 2013 года в Шотландии увидела свет так называемая «белая книга», содержащая аргументы в пользу суверенитета. В частности там говорится, что новое государство будет строиться на примере бывших доминионов – Новой Зеландии, Австралии. То есть парламент и кабинет министров будут независимыми, но формальным главой страны останется британский монарх. Тем самым старинные узы между двумя территориями сохранятся. При этом именно британскую валюту намерены сохранить в качестве основной.

Однако официальный Лондон не разделяет оптимизма шотландских сепаратистов. Заявление о том, что фунт в случае отделения не будет иметь хождения на территории Шотландии, уже прозвучало. Да и с членством в ЕС есть вопросы – ясно намекнул председатель еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Вместе с получением независимости Шотландия лишится возможности претендовать на доходы от продажи нефти и газа, добываемых ныне английскими и другими компаниями в ее исключительной морской зоне в Северном море.

Кэтрин Роган, политолог Вестминстерского университета (Лондон):

Расщепление такого рынка, как правило, наносит ущерб интересам потребителей. Существование же пограничного контроля, который еще пока толком не обсуждался, также не будет играть на руку обеим сторонам.

Сегодня Лондон, дабы сгладить ситуацию, обещает шотландцам определенные экономические выгоды, суля тем самым пресловутый «пряник». На что северяне реагируют примерно так: если отделимся, то и «пряники будем печь сами, без вашего разрешения».

Референдум об отношениях Шотландии с Соединенным Королевством пройдет 18 сентября. И только тогда окончательно станет известно, в каком направлении пойдут Лондон и Эдинбург. Однако многие эксперты утверждают, что предстоящий прецедент может стать толчком для расшатывания ситуации в других странах Евросоюза, где хватает территорий, готовых побороться за свою «самостийность».