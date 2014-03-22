Жители села Русское в Крыму: Нам надо гроши и харчи хороши

Выборы в местные Советы в Беларуси проходят спокойно, как мы видим, и, я бы даже сказал, незаметно на фоне крымского референдума, который взвинтил весь мир. Итак, в Крыму выдают новые паспорта, поднимают российские флаги, в Москве законодательно утверждают статус новых субъектов Федерации, в Брюсселе российских законодателей вносят в «черный» список. Передел мира всегда происходит конфликтно.

Неудержимая радость в исторический вечер в какие крайности только ни переходила! И это еще до официального объявления результатов!

Избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов. А здесь, на центральной площади в Симферополе, собрались тысячи крымчан. Все они ждут официального результата. Но, кажется, по настроениям и так все понятно.

20 тысяч собравшихся скандируют «Россия!», а со сцены любимцы публики – группы «Земляне» и «Голубые береты», Вика Цыганова и Лев Лещенко – забегая вперед, поздравляют. И вот к народу выходят первые лица Крыма. Премьер-министр заявляет, что референдум состоялся, голосовой пропорции «за» еще не известно, но, тем не менее, на весь Симферополь звучит гимн Российской Федерации.

Жители Симферополя:

Очень трогательный момент, что мы наконец-то победили.

Все эти сказки, что мы тут под дулами автоматов, вот пусть приедут и посмотрят, где тут автоматы.

Ночь была, как новогодняя: бессонная, летели и брызги шампанского, загадывали и желания. К утру они сбылись, но, наверное, все-таки не у всех.

В девять утра уже обработали все бюллетени. Больше 96% крымчан проголосовали за смену прописки. Полуостров, по мнению его жителей, должен примкнуть к России.

Надо сказать и про явку. Она была колоссально высокой. Международные наблюдатели, которым довелось быть 16 марта вместе со всем Крымом, заявляют, что все нормально, вполне легитимно и без нарушений.

Александр Старовойтов, депутат от партии ЛДПР Государственной Думы Российской Федерации:

Пришли голосовать даже те, кто не приходил ни на одни выборы в течение 10 лет. Огромное количество на участке молодежи, которая, как вы знаете, в большей степени является аполитичной, но сегодня огромное количество молодежи, огромное количество пожилых людей.

Однако нашлись и те, кому виднее. Ряд международных организаций и деятелей сообщили о том, что не признают референдум в Крыму. Но, кажется, по этому поводу никто не расстроился. Особенно в Кремле. Спустя сутки после объявления результатов Владимир Путин принял правительственную делегацию из Крыма, выступил перед Федеральным собранием и признал независимость полуострова, сразу же одобрил запрос парламента республики о принятии в состав России.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.

Крым фактически стал 22 республикой России, а Севастополь – город с особым статусом – третьим городом федерального значения наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Но вернемся с бала на корабль, вернее, на шлюпку, оторванную от пирса, но взявшую курс к другим берегам.

Николай Помогалов, бизнесмен:

У некоторых львы фонтан держат, а у нас – ослики.

Этот человек с говорящей фамилией Помогалов называет себя социальным бизнесменом. В регионе, где царит безработица, он раскрутил семейное дело, с его подачи кормятся и другие.

Здесь, вдали от цивилизации, средь гор политическое эхо тоже донеслось. Фермеры отнюдь не беспокоятся только о том, как прокормить ослов.

Николай Помогалов, бизнесмен:

Один брат у меня живет в Киеве, другой – в Харькове. И прекрасно разговариваем, рассказывают, как это, когда после шести часов никто на улицу не выходит. В масках люди с оружием, деньги на революцию собирают. Я не хотел бы, чтобы ко мне приходили и на чью-то революцию требовали деньги.

Сейчас братьев-бизнесменов волнует только одно: приехали бы туристы.

Иван Помогалов, бизнесмен:

Если не будет туриста, будут у всех проблемы.

Немножко решили отвлечься от политической обстановки, которая сложилась в государстве, да уже и не понятно в каком государстве. Мы направляемся побеседовать с местными жителями. Район горный, поэтому отправляемся на осле.

Село Русское. Несмотря на такое название, на самом деле интернациональное. Здесь через двор живут украинцы, русские и крымские татары.

Анна Кузьменко, житель села Русское:

Рады. Не допустили того, что было в Киеве, Майдана.

Первая встречная Анна. Застали мы ее в огороде за посадкой морковки. Говорит, на референдум ходили всем семейством, а у нее четверо детей и муж.

Анна Кузьменко, житель села Русское:

Кто нас оккупировал? Мы себе спокойно здесь живем, работаем, дети идут в школу, в садик. Я считаю, боятся нечего. Думаю, люди приедут.

Зарабатывает школьная техничка и муж-кочегар вдвоем 300 долларов в месяц.

Анна Кузьменко, житель села Русское:

Две коровы, телочку держим, бычков. Мясо сдаем, продаем. Хочешь жить – умей вертеться. Чтобы тех же детей поднять.

Продолжаем прогулку по Русскому. Немноголюдно. Остались в основном одни пенсионеры. Навстречу выходит мужчина, требует предъявить документы, недоверчиво говорит, мало ли кого сейчас принесет.

Житель села Русское:

А я гарантирую, что Россия не нападет никогда в жизни первая.

Подтягиваются на дебаты и соседи.

Житель села Русское:

Сын не пошел голосовать, мне сказал не голосовать. А что он хочет, я не знаю. Я голосовала за Россию тоже. Что я ожидаю? Нам надо гроши и харчи хороши.

Ревиде живет в Симферополе. По профессии экономист, но уже несколько лет 54-летняя крымская татарка вынуждена торговать на местном рынке яблоками.

Ревиде Миноганова, продавец:

На референдум, конечно, ходила. Я голосовала за Россию. Вся наша семья. Такие слухи, где они компактно живут, кто-то распространял специально, может быть. Есть семьи, я слышала, они пугаются. Они сидели дома, не выходили, им страшно было.

А вот Виктор после объявления результатов референдума решил сам ускорить переходный процесс.

Виктор:

Будем клеить «Россия». Мы же уже Россия. Ровненько, аккуратненько. А эту историю мы уже убираем. Это прошлое. Было много хорошего, много плохого. Но лучше домой.

В том время, когда Крым начинает учиться жить по-новому, а россияне радуются, что в их полку прибыло, в Украине появляются «очередные вводные», а новости обновляются с неимоверной скоростью.

За трансляцию в прямом эфире заявления Владимира Путина по вступлению Крыма в состав Российской Федерации был избит директор первого украинского государственного телеканала.

В Виннице украинские радикалы пришли на прием к врачу Областной детской больницы. Юные активисты некоего «Народного трибунала» зачитали женщине приговор и попытались вынудить уйти ее в отставку якобы за то, что она отсутствовала на Майдане.

В стране начинается передел собственности.

Ликероводочный завод по производству известной марки алкоголя взят штурмом, а в Ровенской области бойцы «Правого сектора» пытались обложить своим оброком автозаправки. Прям как в лихие 90-е.

Если до прямых вооруженных столкновений дело еще не дошло, то страной транзита криминального оружия Украина уже стала: российское ФСБ перекрыло крупный канал поставки оружия из Европы.

В это же время уже на более высоком уровне происходит обмен санкциями Евросоюз и США – с одной стороны, и Россия – с другой.

А в конце недели на антикризисные разборки приехал генсек ООН Пан Ги Мун. Будучи в Москве, он встретился с Владимиром Путиным, позже переехал в Киев.

Под занавес рабочей недели герой Майдана, а ныне премьер-министр Арсений Яцынюк, подписал в Брюсселе политическую часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Это при том, что в сотнях километрах от Брюсселя, на юго-востоке Украины, в Донецке, инициативная группа начала собирать подписи для проведения референдума, подобного крымскому.