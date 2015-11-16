Новости Франции. Борьба с терроризмом стала ключевой темой саммита «Большой двадцатки» в Турции. Встреча началась с минуты молчания. Главными на форуме должны были стать вопросы устойчивого развития и изменения климата, однако теракты в Париже, без сомнений, изменили повестку. Канцлер Германии заявила, что страны G20 объявляют войну террору в любых его проявлениях.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Здесь мы посылаем решительный сигнал о том, что мы сильнее любой формы терроризма. Важно выяснить обстоятельства и кто стоит за атаками. Мы обязаны это сделать, прежде всего, ради жертв, а также для нашей собственной безопасности.

Лидеры стран «Большой двадцатки» договорились наладить совместную работу в борьбе с терроризмом. Согласно документу для этого будет предпринят ряд мер. В частности, как говорится в проекте заявления, страны собираются обмениваться информацией, чтобы перекрыть каналы финансирования терроризма и передвижение экстремистов через границы. Кроме того, участники встречи договорились уделить серьезное внимание усилению пограничного контроля и авиационной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.