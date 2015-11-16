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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 15 ноября: террористический акт в Париже и его последствия

16 ноября 2015 09:16
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15 ноября вечером мы готовили программу о кино. Хотели поговорить с белорусскими кинематографистами, вспомнить только что прошедший фестиваль «Лістапад». Но пятница 13-го внесла свои коррективы. Террористические атака в Париже. Почему это произошло? Каковы последствия? Как мы это воспринимаем? Является ли это угрозой для нас в Беларуси? И, вообще, что происходит?

Гости в студии:
Николай Сергеев, политический аналитик;
Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета;
Павел Сердюк, протоирей;
Юрий Алексей, член Совета Национального собрания Республики Беларусь;
Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму;
Светлана Шилова, депутат Платы представителей Национального собрания Республики Беларусь

# Теракт

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