Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 15 ноября: террористический акт в Париже и его последствия

15 ноября вечером мы готовили программу о кино. Хотели поговорить с белорусскими кинематографистами, вспомнить только что прошедший фестиваль «Лістапад». Но пятница 13-го внесла свои коррективы. Террористические атака в Париже. Почему это произошло? Каковы последствия? Как мы это воспринимаем? Является ли это угрозой для нас в Беларуси? И, вообще, что происходит?

Гости в студии:

Николай Сергеев, политический аналитик;

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета;

Павел Сердюк, протоирей;

Юрий Алексей, член Совета Национального собрания Республики Беларусь;

Григорий Померанцев, директор Национального агентства по туризму;

Светлана Шилова, депутат Платы представителей Национального собрания Республики Беларусь