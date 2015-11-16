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Дети-сироты в Беларуси будут получать социальное жилье сроком на пять лет

16 ноября 2015 16:36
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Новости Беларуси. Дети-сироты в Беларуси будут получать социальное жилье сроком на пять лет. Президент 16 ноября подписал соответствующий указ. При этом детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется право на льготный кредит, в том числе во внеочередном порядке. Он будет выделяться на срок до 40 лет под 1 процент годовых.

Кроме того, указ предусматривает оптимизацию категорий граждан, имеющих право на получение господдержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика

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