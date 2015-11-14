Александр Лукашенко: Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур

Первая замена – глава Следственного комитета. Новый руководитель Иван Носкевич с пылу с жару уже во вторник участвовал в совещании у Президента. В зал заседаний были приглашены преимущественно люди в погонах – темой разговора Александр Лукашенко обозначил систему национальной безопасности и насколько эффективно она может реагировать на сегодняшние мировые вызовы. В продолжение – еще одно совещание на оборонную тему, в пятницу. Рассказывает Алексей Мартиненок.

За спокойную и безопасную жизнь белорусов отвечает сразу несколько структур. Во Дворце Независимости – руководители Совета безопасности, МВД, Минобороны, КГБ, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного, Пограничного и Таможенного комитетов. Сегодня обстановка внутри страны под контролем. Но ситуация вокруг республики меняется. Президент требует работать в контексте мировых событий. Примеров хватает. Опираясь на международный опыт, следует строить свою национальную безопасность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Насколько эффективно мы сможет противодействовать вызовам сегодняшнего дня и готовы ли прежде всего силовики к различным вариантам развития ситуации в мире, способны ли реально спрогнозировать и упредить наступление возможных негативных последствий. Для этого каждому ведомству необходимо не только эффективно решать стоящие перед ним задачи, но и иметь глубоко продуманную стратегию своей деятельности. Отсюда мое требование, то, о чем я сказал, к наличию конкретных планов и направлений деятельности того или иного ведомства под вашим руководством. В первую очередь руководители должны видеть главные направления развития своего ведомства на ближайшую и долговременную перспективу.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание. Речь идет об оптимизации сил и средств, которые мы задействуем в стране для обеспечения деятельности силовых структур. Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенчеством заниматься нельзя. В противном случае можно досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной.

Через два дня на повестке – военная координация с союзниками. Еще во время недавних саммитов в Казахстане Лукашенко и Путин договорились до конца года обсудить и состояние дел в Союзном государстве. Интеграция в формате двойки продвинулась далеко вперед, вплоть до военного сотрудничества. Тем не менее работа совместной региональной группировки войск строится с учетом интересов СНГ И ЕАЭС.

Александр Лукашенко:

Что касается нашего сегодняшнего вопроса, он как раз касается наших отношений в рамках последнего интеграционного объединения Беларуси и России. Речь идет о военно-политической составляющей, а конкретно – о выработке планов на предстоящую пятилетку по строительству и применению региональной группировки войск, которая создана в рамках Союза Беларуси и России на случай агрессии против Беларуси или России на западном направлении. Я хотел бы, чтобы вы мне доложили – вы прорабатывали с Министерством обороны России этот вопрос – какие Россия видит изменения к предыдущему плану, какие она предлагает нам войска в случае конфликта или военных действий против Беларуси. Раньше это были войска, равнозначные белорусской армии – это очень большие войска со стороны Российской Федерации. Если это будет мощнее, то какая это будет группировка, что они предлагают. Если нам это подходит, значит мы будем исходить из этого при утверждении этого плана на предстоящую пятилетку.

Военные специалисты из Беларуси и России каждый год вместе оттачивают навыки на учениях «Запад» и «Щит Союза». К примеру, в 2015 году акцент был сделан на отработке эпизодов с уничтожением незаконных вооруженных формирований. Но обстановка в мире меняется. В соответствии с ней региональная группировка должна получить и новые возможности.

Александр Лукашенко:

Всем известно, что на Украине творится. Я не хочу сказать, что Украина для нас угроза. Нет. Просто там ситуация сложилась так, что нам приходится это учитывать. И тот поток нелегалов и оружия, и прочей заразы, которая, может, и происходит с этой страной, мы с этим не можем не считаться. Что происходит на западных рубежах нашей Беларуси, мы тоже знаем. Там идет усиление группировки северо-атлантического альянса НАТО. Эти штабы, усиление военно-воздушной составляющей, да и наземной. Мы тоже это знаем. Мы знаем о расширении системы ПРО Соединенных Штатов Америки на Западе. Мы знаем также о неких замыслах по ядерному оружию. Я хотел бы услышать информацию. И все это нам придется учитывать.

Над новым планом применения силы работали генеральные штабы двух стран. Документ будет действовать на протяжении будущих пяти лет. Вариант, который белорусская сторона представит на Высшем госсовете Союзного государства в Москве, предусматривает и конкретные новшества. В основном они касаются усиления группировки российских Вооруженных Сил.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

По нашей инициативе эта группировка, часть Вооруженных Сил Российской Федерации, она значительно увеличена по своему качественному составу и позволяет в большем объеме выполнять задачи обороны Союзного государства. Есть национальные интересы государства. И Российской Федерации, и Республики Беларусь. И по максимуму интегрированы они, учтены при разработке вот этого плана.

Александр Лукашенко и Владимир Путин до конца 2015 года встретятся в Москве, где и предстоит утвердить документ. Но на этом совершенствование белорусских Вооруженных Сил не остановится. В ближайшее время на повестке – проект новой военной доктрины.