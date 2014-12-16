Михаил Мясникович: Необходимо предпринимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза

Новости Беларуси. Необходимо предпринимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза. Об этом заявили 16 декабря в Правительстве Беларуси. Товар с наших предприятий уходит на российский рынок. А ситуация с ценами на нефть и девальвация рубля в России вызывают экономическую угрозу безопасности Беларуси, несмотря на то, что в физическом исчислении практически по всем позициям поставляем больше продукции.

Выручка от продаж в Россию уменьшилась больше чем на 700 миллионов долларов.

Однако даже на этом фоне незначительный, но прирост нашей экономики есть. ВВП за 11 месяцев 2014 года составил 101,7%.

Правительство видит выход из ситуации — в диверсификации рынков сбыта.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Необходимо предпринимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза. Вы видите, какая ситуация с ценами на нефть. Еще в большей степени мы сегодня наблюдаем девальвацию российского рубля, которая уже вызывает, действительно, очень серьезную угрозу экономической безопасности нашей страны в связи с тем, что у нас достаточно большие рынки в Российской Федерации.

Одним из направлений многовекторной политики Беларуси стало развитие сотрудничества со странами Южной Азии. В частности, Бангладеш.

Взаимная торговля в 2013 году составила 133 миллиона долларов. В основном туда продаем калийные удобрения. Это направление представляет интерес для нашей экономики также, как и рынок сбыта техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Нужно понять, что не только правительство отвечает за диверсификацию экспорта, не только МИД, но и от работы каждого министерства, каждого предприятия зависит диверсификация. И проводить ее надо не секунда к секунде в кризисной ситуации, а постоянно. Только тогда мы достигнем результатов. Тогда не будут оказывать негативные последствия те какие-то волнения в наших отношениях с третьими странами, которые периодически возникают.