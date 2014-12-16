У Роспотребнадзора появились претензии к качеству белорусской соли

Новости Беларуси. Немало вопросов возникает и сфере продовольственной безопасности. У Российского потребнадзора появились очередные претензии к качеству белорусской продукции. На этот раз нарушения обнаружили уже в соли. Различные примеси якобы содержит продукция предприятий «Мозырьсоль» и «Беларуськалий». Поставки пока не запретили, но усилили санитарный надзор в пунктах пропуска. Тем временем сами производители заявляют: прежде чем попасть к потребителю, пищевая соль проходит строгий лабораторный контроль.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Яблоком раздора стала пищевая соль. У Роспотребнадзора появились претензии к повышенному содержанию примесей йода. Также заговорили о якобы несоответствии состава готового продукта к тому, что указан на этикетке, причем под такой контроль с российской стороны попали сразу два белорусских предприятия – «Беларуськалий» и «Мозырьсоль».

А пока одни говорят о запретах, другие продолжают закупать белорусский товар. О далекой дороге этой фуры сами за себя говорят российские номера. За покупками на «солевой гигант» синеокой соседи ездят постоянно. Впрочем, большая часть пищевой соли, примерно 35%, «Беларуськалий» экспортирует как раз-таки в Россию. До этого вопросов не возникало. Как не приходилось искать и ответов на претензии контролирующих органов.

Андрей Рыбак, заместитель генерального директора - начальник управления продаж и логистики ОАО «Беларуськалий»:

Мы экспортируем в разные годы от 20 до 30 тысяч тонн. Это в основном Российская Федерация, страны Балтии, Украина, Молдова. География, в том числе и российских, поставок широкая. В принципе, никогда от российских покупателей, других покупателей претензий, которые бы носили системный характер о том, что у нас что-то не соответствует, что-то не устраивает, не поступало.

А ведь совсем недавно под российский запрет попала продукция более 20 белорусских мясокомбинатов и птицефабрик. И вот очередные ограничения, кто бы мог подумать, к нашей пищевой соли, качество которой, к слову, строго контролируют еще в начале цепочки «производитель – потребитель».

Это всего лишь проверка органолептических показателей, визуальная и самая быстрая, — рассказывает Анжела Варсоцкая. За рабочую смену сотрудники лаборатории соль изучают до крупиц. Смотрят на содержание нерастворимых примесей и йода. Всего же за качественный продукт отвечает более 40 лабораторий отдела технического контроля и почти 400 человек.

Оксана Сущиц, заместитель начальника отделения по контролю качества основного производства ОАО «Беларуськалий»:

Солигорский центр гигиены и эпидемиологии контролирует нашу продукцию постоянно на содержание токсичных элементов, радионуклидов и на микробиологические показатели. Есть установленный порог. Если норматив для первого сорта нашей каменной соли составляет 0,45%, то наши фактические данные содержания нерастворимого остатка — 0,20-0,22%.

Ирина Питкевич, начальник отдела управления качеством, стандартизации и сертификации ОАО «Беларуськалий»:

Республиканским центром гигиены и общественного здоровья выдано свидетельство о государственной регистрации соли о том, что наша соль соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

Контроль за пищевой солью усилен в пунктах пропусках на границе. Кстати, кроме продукции «Беларуськалия», в список попали еще два украинских предприятия, а также белорусское «Мозырьсоль». По сути, продукция различная, а вот претензии одни. Кстати, гендиректора мозырского предприятия записать мы смогли лишь по телефону — как раз ехал на переговоры в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Богдан, генеральный директор ОАО «Мозырьсоль»:

Мы получили информацию от наших дилеров, копии писем от Роспотребнадзора о том, что из Беларуси, Украины поступает соль, несоответствующая требованиям ТНПА. На сегодняшний день отгрузка ведется в штатном режиме. Мы не оставили эту информацию без внимания, провели внутреннее расследование. Рабочей группой нарушений не установлено.

Так и пытаются сейчас наладить диалог. О конкретных претензиях, но уже устно, белорусские предприятия намерены поговорить с Роспотребнадзором в самое ближайшее время, в том числе на предстоящих встречах в Москве.