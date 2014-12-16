Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди: Мне хотелось бы, чтобы Беларусь была больше вовлечена в работу европейских структур

Новости Беларуси. Санкции и их влияние на мировую экономику, падение цен на нефть, ситуация в Украине, упрощение визового режима стран ЕС и Беларусью – все эти вопросы 16 декабря обсуждали на встрече с президентом фонда международного сотрудничества, экс-премьером Италии и экс-главой Еврокомиссии Романо Проди.

Известный политик приехал в Беларусь впервые. Сейчас он в качестве профессора экономики читает лекции в разных университетах мира. В рамках своего визита он выступил и перед белорусскими студентами. В центре внимания – политическая и экономическая ситуация в Европе и в мире, а также взаимоотношения Беларуси и Европейского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Романо Проди, президент фонда международного сотрудничества, премьер-министр Италии (1996-1998 гг., 2006-2008 гг.):

Ваша страна интересовала меня с экономической точки зрения еще в то время, когда я был президентом Европейской комиссии. На мой взгляд, у вас есть потенциал для развития малого и среднего бизнеса, промышленного сектора экономики. Сейчас страны ЕС еще чувствуют на себе влияние экономического кризиса. Поэтому они немного отстранились от сотрудничества с третьими странами. Однако как экономисту мне хотелось бы, чтобы Беларусь была больше вовлечена в работу европейских структур. Сейчас наблюдается разобщенность между вашей страной и европейскими структурами по некоторым вопросам. Но я думаю, что взаимопонимание со временем будет достигнуто.