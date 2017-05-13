Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет в Китае до 16 мая

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пекина около часа тому назад. В КНР Александр Лукашенко пробудет до 16 мая. Здесь он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В столице Поднебесной ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Речь пойдет об углублении и расширении диалога на евразийском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что на полях международного форума белорусский лидер проведет ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами.

Запланирована также встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Наша съемочная группа уже не один день работает в Китае. Сегодня начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Уже 10-й по счету – юбилейный. Дружбу Беларуси и Китая не зря называют «всепогодной». Сколько бы не штормило фондовые биржи мировых экономик, уже 25 лет Минск и Пекин демонстрируют доверительные взаимовыгодные отношения. К слову, наша страна первой в Европе и одна из первых в мире начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Китайско-Белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути. «Великий камень» соединяет и развивает не только торговлю, но и технологии.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике :

Пока у нас создается первое предприятие – высокотехнологичное. Остальные предприятия, резиденты кто начал строительство, кто только делает проектирование в настоящее время.

Предстоящий форум станет международным событием наивысшего уровня, организованным Китаем после выдвижения лидером этой страны Си Цзиньпином инициативы «Пояс и путь» в 2013 году. Пекин не очерчивает стратегию четкими географическими границами, это широкий круг единомышленников. Есть задумка территорию всего Евразийского континента с запада на восток покрыть сетью торговых путей, соединить Европу со Средней Азией и Ближним Востоком. И в этом амбициозном проекте Беларуси уготовано стать одним из важнейших узловых точек. К слову наша страна задействована в двух ключевых проектах нового сухопутного Шелкового пути. Ван Синьли, исполнительный директор «Е-кинг» (Китай):

У меня очень хорошее впечатление о вашей стране. И самое важное – это социальная стабильность. Люди очень спокойно живут, очень высокий уровень образования населения. И еще важная тенденция — это хорошее развитие экономики.ъ

Ли Пэйнин, заместитель генерального директора космической корпорации «Санцзян»:

Наша корпорация уже давно сотрудничает с вашей страной. Еще в 1998 году мы создали совместное предприятие с Минским заводом колесных тягачей. С тех пор здесь выпущено 3 тысячи специальных шасси.

Здесь в Пекине в эти дни ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Руководителей крупнейших международных организаций. Си Цзиньпин на правах хозяина примет участие в церемонии открытия форума и будет председательствовать на круглом столе. Церемония открытия форума «Один пояс – один путь» уже завтра, после чего пройдет встреча на высоком уровне. А весь следующий день отдан круглому столу приглашенных руководителей. В работе форума участвует Президент Беларуси. Также на полях саммита возможны и двусторонние встречи Александр Лукашенко с его коллегами из других стран.

Ху Чжэн, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», член Совета директоров «Чайна Мерчантс Групп»:

Я уверен, что форум играет важную роль и придаст импульс реализации инициативы «Один пояс – один путь».