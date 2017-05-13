Личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества: Александр Лукашенко пробудет в Китае до 16 мая
Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пекина около часа тому назад.
В КНР Александр Лукашенко пробудет до 16 мая.
Здесь он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В столице Поднебесной ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Речь пойдет об углублении и расширении диалога на евразийском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что на полях международного форума белорусский лидер проведет ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами.
Запланирована также встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.
Наша съемочная группа уже не один день работает в Китае.
Сегодня начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Уже 10-й по счету – юбилейный. Дружбу Беларуси и Китая не зря называют «всепогодной». Сколько бы не штормило фондовые биржи мировых экономик,
уже 25 лет Минск и Пекин демонстрируют доверительные взаимовыгодные отношения.
К слову, наша страна первой в Европе и одна из первых в мире начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Китайско-Белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути. «Великий камень» соединяет и развивает не только торговлю, но и технологии.
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике :
Пока у нас создается первое предприятие – высокотехнологичное. Остальные предприятия, резиденты кто начал строительство, кто только делает проектирование в настоящее время.
Предстоящий форум станет международным событием наивысшего уровня, организованным Китаем после выдвижения лидером этой страны Си Цзиньпином инициативы «Пояс и путь» в 2013 году. Пекин не очерчивает стратегию четкими географическими границами, это широкий круг единомышленников. Есть задумка территорию всего Евразийского континента с запада на восток покрыть сетью торговых путей, соединить Европу со Средней Азией и Ближним Востоком.
И в этом амбициозном проекте Беларуси уготовано стать одним из важнейших узловых точек.
К слову наша страна задействована в двух ключевых проектах нового сухопутного Шелкового пути.
Ван Синьли, исполнительный директор «Е-кинг» (Китай):
У меня очень хорошее впечатление о вашей стране. И самое важное – это социальная стабильность. Люди очень спокойно живут, очень высокий уровень образования населения.
И еще важная тенденция — это хорошее развитие экономики.ъ
Ли Пэйнин, заместитель генерального директора космической корпорации «Санцзян»:
Наша корпорация уже давно сотрудничает с вашей страной. Еще в 1998 году мы создали совместное предприятие с Минским заводом колесных тягачей. С тех пор здесь выпущено 3 тысячи специальных шасси.
Здесь в Пекине в эти дни ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Руководителей крупнейших международных организаций. Си Цзиньпин на правах хозяина примет участие в церемонии открытия форума и будет председательствовать на круглом столе. Церемония открытия форума «Один пояс – один путь» уже завтра, после чего пройдет встреча на высоком уровне. А весь следующий день отдан круглому столу приглашенных руководителей. В работе форума участвует Президент Беларуси.
Также на полях саммита возможны и двусторонние встречи Александр Лукашенко с его коллегами из других стран.
Ху Чжэн, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», член Совета директоров «Чайна Мерчантс Групп»:
Я уверен, что форум играет важную роль и придаст импульс реализации инициативы «Один пояс – один путь».
И конечно же, он может ускорить развитие Китайско-белорусского парка «Великий камень».
На форуме запланирован диалог в формате «1+6»- пленарное заседание и шесть тематических сессий. Сегодня в условиях замедления роста мировой экономики инициатива «Один пояс – один путь» – по сути локомотив экономического развития государств, расположенных вдоль нового Шелкового пути.
Кроме международной повестки, лидеры обсудят важные для наших стран вопросы торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сфер.
Понятно, что организовывать такой масштабный форум высокого уровня весьма ответственно.
Так вот несмотря на занятость и такую нагрузку, Си Цзиньпин встретится с Александром Лукашенко.
Китай всегда отличался прагматичностью. Однако личные отношения – это весомый аргумент в пользу экономического сотрудничества. Таким образом ближайшие дни в Пекине «сильные мира сего» будут определять, куда двигаться дальше.