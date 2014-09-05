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НАТО в ближайшее время разместит командные пункты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше

05 сентября 2014 13:03
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НАТО расширяет свое присутствие в Восточной Европе и Прибалтике. В ближайшее время командные пункты Альянса появятся в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Решение об этом было принято на саммите организации в Уэльсе, причина – кризисная ситуация на востоке Украины.

Планируется, что вместе с появлением подобных пунктов также обновятся планы обороны и будут организованы силы особо быстрого реагирования.

Помимо этого Великобритания, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Нидерланды и Норвегия подписали документ о создании новой военной структуры – экспедиционного корпуса НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# НАТО

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