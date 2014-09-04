Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» состоится в Минске 5 сентября

Новости Беларуси. 5 сентября в Минске состоится очередная встреча контактной группы по Украине. Сейчас белорусская столица готовится к очередному заседанию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Нами проводятся необходимые подготовительные мероприятия. МИД принимает заявки на аккредитацию от заинтересованных в освещении данного мероприятия представителей СМИ.

Предыдущая встреча трехсторонней контактной группы с представителями руководства самопровозглашенных республик состоялось 1 сентября в Минске. Переговоры проходили за закрытыми дверями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, тогда же и была достигнута договорённость, что консультации трехсторонней контактной группы продолжатся в ближайшее время.