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Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» состоится в Минске 5 сентября

04 сентября 2014 14:29
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Новости Беларуси. 5 сентября в Минске состоится очередная встреча контактной группы по Украине. Сейчас белорусская столица готовится к очередному заседанию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Нами проводятся необходимые подготовительные мероприятия. МИД принимает заявки на аккредитацию от заинтересованных в освещении данного мероприятия представителей СМИ.

Предыдущая встреча трехсторонней контактной группы с представителями руководства самопровозглашенных республик состоялось 1 сентября в Минске. Переговоры проходили за закрытыми дверями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, тогда же и была достигнута договорённость, что консультации трехсторонней контактной группы продолжатся в ближайшее время.

# Дмитрий Мирончик # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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