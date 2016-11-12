Ледовая арена в Шклове: первый матч – между командой Президента и сборной Могилевской области

Новости Беларуси. Вечером динамичный режим рабочей поездки главы государства (подробнее здесь) перерос в масштабное спортивное мероприятие – открытие новой ледовой арены в Шклове.

Александр Лукашенко также не смог остаться в стороне от старта 10 Республиканских соревнований по хоккею

с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Ледовая дружина белорусского лидера в эти минуты сражается в матче с командой Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Шкловский ледовый дворец – уже местная достопримечательность. Похвастаться таким спортивным сооружением может далеко не каждый райцентр.

Арена готова принять свыше 300 зрителей. А расположился комплекс в живописном месте на берегу Днепра.

Раньше шкловчане катались на коньках на открытых площадках в центре города. А юные хоккеисты на тренировки добирались не за один десяток километров – в Горки, Оршу или Могилев. Больше ездить никуда не придется. Теперь и любители, и профессионалы смогут заниматься спортом в своем комплексе.

Василий Трикозюк, директор детско-юношеской спортивной школы Шкловского района:

Основное предназначение арены – это учебно-тренировочный процесс юных спортсменов, которые будут заполять эту арену. Это основное её незначение.

Сегодня это пять групп, 70 человек – отделение хоккея с шайбой. Два тренера-преподавателя.

Все новое оно, конечно, приятно. Думаю, попробует каждый. А останется, тот, кто любит спорт, физкультуру, тот будет постоянно ходить кататься, заниматься.

Но это не просто ледовая арена с судейской комнатой и комментаторской кабинкой. Здесь и душевые, и помещения для выдачи и ремонта спортинвентаря, хореографический, фитнес и тренажерный залы. Это четвертый подобный спортивный объект на Могилевщине. Возможности нового комплекса оценил и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И малыш, и взрослый человек может и должен заниматься спортом: хоккем, лыжами, греблей – то, что вы решили здесь сделать. Футболом. Люди должны жить спортом, двигаться. Будете двигаться – будете жить. Остановитесь – считайте, что вы готовитесь к той жизни. Счастливой возможно, но мы этого не знаем.

Поэтому давайте жить на этой земле, любить свою землю, заниматься любыми видами спорта. Самое главное – ведите за руку сюда своих детей. А они поведют сюда вас.

Дорогие друзья! Я хочу поздравить вас с этим уникальным для Шкловщины новым объектом. Пожелать вам получить от этого только удовольствие и здоровье и объявить наш Ледовый дворец открытым!

Сама площадка чуть уже стандартной – ближе к финскому варианту, но это допускает проведение матчей для профессиональных команд.

У нового льда первое испытание на прочность, причем на самом высоком уровне. Клюшки скрестили команда Президента и сборная Могилевской области.

Первая крупная игра и первый аншлаг на трибунах. Очевидно, любителей хоккея на шкловщине достаточно.

Болельщики:

Я очень рад, что котрылся Ледовый дверц. И мы записались на хоккей, чтобы поиграть.

Такая арена Шклову обязательно нужна. Это будущее наших детей, это наше будущее.

Пришли сюда всей семьей и ещё не раз придем, покатаемся.

Он такой просторный и красивый! И он украшает наш город.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.