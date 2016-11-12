Александр Лукашенко: идеальный порядок должен быть в каждом агрогородке, в каждой деревне

Сразу скажу, что в качестве компенсации за новые дни отдыха в 2017 году появятся четыре рабочих субботы. Но есть профессии, для которых суббота всегда наполнена рабочими хлопотами и важными мыслями. Например, Президент страны в любой день – при исполнении обязанностей. И сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Поездка рассчитана на несколько дней. С подробностями президентской субботы нас познакомит Юлия Бешанова.

Агрогородок Большие Славени. Могилевская область. Население – без малого 900 человек. «Под рукой» у жителей все необходимое: детский сад, дом культуры, медицинская помощь. Из производства – молочно-товарный комплекс и комплекс по откорму крупного рогатого скота.

Юлия Скачеленко – молодой специалист. Работает зоотехником-селекционером. В родную деревню вернулась после учебы в сельхозакадемии. В этом году вышла замуж и, как сама говорит, окончательно приросла к родной земле. Менять эти места на шумный город не собирается даже после пятилетней отработки.

Юлия Скачеленко, зоотехник-селекционер молочно-товарного комплекса:

Дома есть дома. Рада, что вернулась в родную деревню. Не жалею об этом.

Это сейчас на малую родину с удовольствием возвращаются молодые специалисты. А еще несколько лет назад ситуация была противоположной. Не секрет, что из деревень уезжали, что называется, в поисках лучшей жизни. Тогда, в 2005 году, и приняли программу по развитию села. Первым шагом стало создание деревень нового образца. Именно агрогородок должен был стать местом, где условия для работы и жизни будут не хуже городских.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время мы начали модернизацию нашего сельского хозяйства, прошли определенный путь, мы начинали из ничего, получили определенный опыт. И то, что мы сделали за это время, позволило нам сохранить село. Если бы мы тогда не взялись за эту работу, у нас в деревне не осталось бы практически ни одного человека. Мы сохранили село, насколько это возможно, сохранили деревню. В агрогородках немало сделав, преобразили деревню. И на этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее. Вот главная задача. Каким будет село завтра, что нам надо начинать делать сегодня, чтобы иметь село завтрашнего дня. Вот в чем цель.

Окуневка, Словени, Любиничи. Шкловский район предлагает объединить три свои хозяйства в один холдинг. Такая кооперация значительно сократит расходы. И даст возможность на компактной территории создать мощное предприятие.

Александр Бойко, председатель Шкловского районного исполнительного комитета:

Цель – получить высокоинтрегированный холдинг. С производством от начала – выращивания зерна, производства комбикорма, с получением привеса, получением молока, переработкой молока и реализация. С конечным циклом. При выполнении 100% технологий и той программы, которую мы разработали, производство валовой продукции должно увеличиться, не будем никого пугать, в 5 раз.

Жителям агрогородков предлагают не только работать на современном производстве, но и жить в комфортных условиях. На этом плане – новые жилые дома, детский сад, магазин и все условия для отдыха.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Хочу сказать, что в случае объединения этих хозяйств, оно рассматривается как сельскохозяйственное производственное интеграционное объединение. Мы не исходили из больших затрат. Мы старались задействовать. Вы видите, на стенде показано, что имеется, что планируем и что сегодня не действует. Первое, что бы мы хотели. Большие Славени. Здесь есть недостроенный молочно-товарный комплекс.

Это и есть тот самый шаг в будущее, который необходимо сделать уже сегодня. А Могилевские земли станут своеобразной экспериментальной площадкой. Здесь идею, что называется, обкатают на деле. Проект амбициозный. Естественно, требует значительных финансовых вложений. Выход в поиске инвестора, который сможет по-хозяйски реализовать задуманное.

Александр Лукашенко:

Мы должны подключить сюда инвестора. Пусть это будет частник, не частник. Он должен реализовать замысел. Он должен реализовать идею сельхозпредприятия – холдинга будущего. Производство и люди – это хорошо, но важна еще переработка и реализация продукции. Когда весь цикл в одних руках, тогда есть и прибыль. Мы умеем это делать? Конечно же, умеем. То есть элементы, которые мы можем, исходя из последнего нашего опыта, нашей работы, сложить воедино, подняв на новую ступень производство сельскохозяйственное и людей, создать перспективное сельскохозяйственное производство, создать условия для жизни людей. И после этого, не только после этого, но параллельно мы должны идти таким образом по всей стране.

Место встречи вертикали власти – поселок Копысь Витебской области. Соседний регион выбран не случайно. Во-первых, по соседству со Шкловщиной. Во-вторых, по задумке, именно здесь может расположиться перерабатывающее молочное предприятие будущего холдинга.

Александр Лукашенко:

Место очень красивое, на берегу Днепра, историческое, Петровский вал. Но самое главное – очень удобное для жизни людей. И мы здесь, в Копыси, должны навести идеальный порядок. И за это будут отвечать мои помощники. Контролировать будут, чтобы были огорожены все участки, чтобы нигде не было хмызняка, чтобы нигде не было мусора. Все должно быть идеально здесь. И к 9 мая это должно быть сделано. И так будет везде: в каждом агрогородке, в каждой деревеньке, в каждом поселке.

Главная задача на сегодня – развитие малых населенных пунктов. Подтянуть предстоит не только промышленность. Копысь – древнее местечко с богатой историей. Во времена Северной войны здесь жил Петр I. Историческое место реконструируют, рядом планируют построить краеведческий музей. Но начинать нужно с малого. Первоочередная задача – дороги и благоустройство.

Наталья Косабуко, директор УП «Институт «Витебскгражданпроект»:

Благоустройство набережной это, прежде всего, культурно-технические работы берега, откосов, создание, организация спусков к воде путем устройства деревянных лестниц, небольших деревянных причалов, где лодочку можно оставить. А может быть в будущем и катамаранчик поставить.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся так. Вы отвечаете полностью за этот проект. Кого Вы подберете себе в помощники – это Ваше дело. Вы передо мной будете отвечать. Не они, они у Вас на подряде. Вся власть с сегодняшнего дня у Вас на подряде.

По примеру Копыси благоустроят все подобные населенные пункты. Главное – без масштабных, городских архитектурных форм. Деревня должна оставаться деревней! Время разговоров закончилось. На реализацию поставленных задач – всего несколько месяцев. За каждым руководителем закреплена персональная ответственность.

Александр Лукашенко:

Мы нарисовали красивую картинку, нас сегодня услышат. Александрийское создали – теперь тут что-то создадим. И точка. Параллельно вы должны работать в Шкловском, Могилевской, Витебской областях. Вот по этому принципу. Сразу все не сделаем. Конечно, здесь сделаем быстрее, поскольку нам надо маяк, надо показать, как делать это на земле, не только в картинках. Но везде вы начинаете зимой думать, а с весны – работать. Везде, по всем областям, по всей республике. Еще раз подчеркиваю: деревня должна оставаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.

К слову, Копысь издавна славится художественным керамическим ремеслом. В ХVII веке копыские мастера украшали московские дворцы и храмы. Сегодня ремесленники продолжают хранить народные традиции. Но, несмотря на огромный потенциал, прибыли промысел не приносит. Задача – поставить древнее умение на современные рельсы.

А это уже Шклов. Еще недавно берег Днепра напоминал огромный муравейник – шесть лет с перерывами здесь велась грандиозная стройка. А ровно час назад новую ледовую арену торжественно открыл Александр Лукашенко.

Новая арена на 300 мест, оборудована всем необходимым. Лед на прочность проверяют буквально в эти минуты. Ровно в 19 часов клюшки скрестили команда Президента и ледовая дружина Могилевской области.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь