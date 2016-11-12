Когда миллиардный товарооборот не предел: итоги визита Эрдогана в Беларусь

Новости Беларуси. И к теме официального визита Президента Турции в Беларусь. Его уже назвали знаковым и даже историческим. Первый в своем роде, хоть и однодневный, он стал крайне насыщенным и эффективным (подробнее о ходе визита можно прочитать здесь).

Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган дважды садились за стол переговоров – в узком и расширенном составах; открыли Соборную мечеть и приняли участие в бизнес-форуме. Итогом переговоров на высшем уровне стал внушительный пакет документов.

Все основные тезисы достигнутых договоренностей нашли отражение в совместном коммюнике, подписи под которым поставили лично главы двух государств.

В активе также план по развитию сотрудничества и ряд межправительственных соглашений на самые разные темы: образование, сельское хозяйство, наука и технологии, а также использование в мирных целях атомной энергии. К слову, обе страны сейчас строят АЭС, поэтому и здесь есть точки соприкосновения и огромный потенциал для взаимодействия.

Деловой разговор Президентов задал хороший тон и для бизнес-кругов. В Минске 11 ноября на переговоры собрались около 500 представителей крупнейших компаний двух стран.

О масштабных результатах как бизнес-форума, так и визита президента Турции в целом, можно будет судить уже совсем скоро. Причем по конкретным цифрам. Уверенность в этом выразили обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И планка в миллиардный товарооборот – не предел, а лишь очередная ступень двусторонних отношений.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы договорились не просто торговать друг с другом какой-то продукцией, но и выходить на новый уровень промышленной кооперации. Мы будем очень плотно работать над реализацией совместных проектов в сфере промышленности, создании совместных предприятий и на территории Беларуси, и на территории Турции. Или новых предприятий, или оптимизации деятельности тех совместных предприятий, которые уже созданы.

Есть проекты по МАЗу, есть проекты по БелАЗу. Активно начал работать на турецком рынке Гомсельмаш.

Мы сделали турецким бизнесменам ряд выгодных предложений относительно размещения здесь их производств в свободных экономических зонах. Турецкие партнеры с удовольствием откликнулись на эти предложения.