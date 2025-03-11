В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США

Одной из основных тем для обсуждения станет возможное перемирие с Россией. После недавних провальных переговоров Владимира Зеленского с президентом США Вашингтон намерен определить, на какие уступки готов пойти Киев для достижения мира. В Белом доме убеждены, что военного решения конфликта не существует и он может быть урегулирован только дипломатическим путем. Как сообщают некоторые американские и европейские СМИ, Киев намерен предложить прекращение огня в воздухе и на море и все таки подписать соглашение с США по полезным ископаемым. В Украине надеются, что после этого Вашингтон снимет запрет на оказание военной помощи и обмен разведданными.