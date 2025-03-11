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В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США

11 марта 2025 10:40
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Очередная попытка урегулировать конфликт в Украине. В Саудовской Аравии начались переговоры украинской и американской делегаций. США на встрече представят госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США-2

Одной из основных тем для обсуждения станет возможное перемирие с Россией. После недавних провальных переговоров Владимира Зеленского с президентом США Вашингтон намерен определить, на какие уступки готов пойти Киев для достижения мира. В Белом доме убеждены, что военного решения конфликта не существует и он может быть урегулирован только дипломатическим путем. Как сообщают некоторые американские и европейские СМИ, Киев намерен предложить прекращение огня в воздухе и на море и все таки подписать соглашение с США по полезным ископаемым. В Украине надеются, что после этого Вашингтон снимет запрет на оказание военной помощи и обмен разведданными.

# США # Украина # Международная политика

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