Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Камала Харрис победит. Это уже однозначно понятно. Во-первых, она хорошо выступила позавчера, показала себя как человека, который реально сможет быть президентом. Второй момент – Демократическая партия от либералов не уходит мирным путем из Белого дома, они хотят остаться и они будут оставаться в Белом доме. Они контролируют всю нашу федеральную власть, мир финансов, крупные СМИ, крупные технологические компании – все рычаги власти в руках либералов из Демократической партии, у олигархов. Можно их называть глубинное государство или олигархия – это все одно и то же. Эти люди остаются у власти, они будут продолжать эту радикально либеральную политику. Но понятно, что сторонники Трампа будут очень недовольны. Может быть, они поднимут народный бунт. Посмотрим после ноября, что будет. Я не думаю, что будет тихо. Они тихо не уходят. Дональда Трампа, скорее всего, либо уберут физически навсегда, либо его посадят в тюрьму. Он очень опасный человек для наших элит. И понятно, что когда Дональда Трампа уже не будет – Америка будет тоталитарной страной. Но этот тоталитаризм строится уже больше 10 лет. И мы сейчас наблюдаем последнюю стадию строительства тоталитарного государства в США.