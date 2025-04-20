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Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов

20 апреля 2025 15:45
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Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время плановой хирургической операции на сердце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов-1

Фото: pixabay

Врачи констатировали его смерть после остановки сердца. О кончине Фроликова коллектив группы сообщил в воскресенье на своей странице «ВКонтакте», пообещав объявить подробности прощания позже.

# Некролог

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