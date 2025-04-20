Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время плановой хирургической операции на сердце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер во время плановой хирургической операции на сердце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Фото: pixabay
Врачи констатировали его смерть после остановки сердца. О кончине Фроликова коллектив группы сообщил в воскресенье на своей странице «ВКонтакте», пообещав объявить подробности прощания позже.