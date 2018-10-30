Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы сегодня запросто могли бы иметь 150 миллионов долларов товарооборот»

Новости Беларуси. Потенциал двусторонних отношений 30 октября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Арменом Саркисяном, который прибыл в нашу страну для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе взаимодействия Беларуси и Армении – торгово-экономическое сотрудничество. Стороны отмечают положительную динамику в товарообороте. В 2018 году он составил 31 миллион долларов, и по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос на треть. В Беларуси действует почти 60 предприятий с армянским капиталом. Впрочем, страны связывает не только экономика, но и дружба. Как отметил Александр Лукашенко, в лице Беларуси Армения всегда будет иметь хороших и надежных друзей. Он также поблагодарил коллегу за поддержку наших журналистов, которые в апреле были направлены в Армению для объективного освещения происходящих там событий. Армен Саркисян в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что вы приехали в Беларусь. Завтра у нас основные мероприятия в рамках Мюнхенской группы по вопросам безопасности. Вопрос очень важный, очень серьезный. Ваш приезд в Минск и участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема. Это животрепещущая проблема для армянского народа. Нашу позиция в этом плане знаете. Не смотря на разного рода рассуждения, в демократической Армении в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в экономическом едином пространстве, Евразийском союзе. Мы с вами работаем в военно-политическом союзе ОДКБ. И, как бы там ни говорили и ни писали, мы свято исполняем наши договоренности и все, что положено в рамки этих организаций.

Что касается основы наших отношений, товарооборота, надо сказать, что он растет. Мы преодолели спад – в прошлом году более 30 % прирост. Это где-то 45-50 миллионов долларов. Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, то, конечно, это не товарооборот. Мы сегодня запросто могли бы иметь 150 миллионов долларов товарооборот, и это значительно бы подняло наши отношения на более высокий уровень. Знаю, что вы переживаете сложные демократические, очередные демократические перемены. Никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию, что называется, из первых уст от своего друга и коллеги, для меня это очень важно.

Армен Саркисян, президент Армении:

Я бы хотел начать с тех драматических дней в апреле и в мае и использовать эту возможность поблагодарить вас лично за ту поддержку и дружбу, которую вы проявили в те дни. Я никогда и как президент, и как человек не забуду то внимание, которое я получил от вас. Ваши звонки не были просто дипломатическими звонками и политическими звонками. Это были звонки от друга, которому не просто интересно, которому больно и радостно все вместе взятое. Человек, друг, который хочет знать и помочь.